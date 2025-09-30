आयुष्मान योजना में नई सौगात... अब ओपीडी खर्च भी होगा कवर, जानें कैसे मिलेगा फायदा

एजेंसी, लखनऊ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने सात साल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने योजना में कई डिजिटल नवाचारों का शुभारंभ किया। अब आयुष्मान कार्डधारक न सिर्फ नजदीकी सूचीबद्ध अस्पतालों और उनकी सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप के माध्यम से डॉक्टर से अप्वॉइंटमेंट भी ले पाएंगे।
केजीएमयू के अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में आयुष-मैन ई कामिक बुक, आयुष्मान संपर्क, आयुष्मान सारथी ऐप और आयुषी चैटबॉट का लोकार्पण हुआ। ‘आयुष्मान सारथी ऐप’ मरीजों को अस्पताल खोजने और सुविधाओं की जानकारी देगा, वहीं ‘आयुषी चैटबॉट’ एआई आधारित है जो योजना से जुड़े सवालों के जवाब देगा।
आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर नंबर 180018004444 पर कॉल कर लाभार्थी नजदीकी अस्पताल की जानकारी लेने के साथ डॉक्टर से अप्वॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कॉल सेंटर तुरंत संबंधित चिकित्सक से संपर्क कर तिथि और समय तय करेगा। आपातकालीन स्थिति में तुरंत भर्ती की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य में अब तक 5.38 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो लक्षित परिवारों का 87 प्रतिशत है। प्रदेश में 6099 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 2949 सरकारी और 2966 निजी अस्पताल शामिल हैं। अब राज्य के 500 से अधिक निजी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है, जहां कार्डधारकों को सब्सिडी दर पर ओपीडी सेवाएं मिलेंगी और भर्ती होने पर ओपीडी का खर्च भी योजना में कवर किया जाएगा।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 अस्पतालों को सम्मानित किया और कहा कि यूपी स्वास्थ्य सेवाओं में देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।
