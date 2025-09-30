आयुष्मान योजना में नई सौगात... अब ओपीडी खर्च भी होगा कवर, जानें कैसे मिलेगा फायदा

एजेंसी, लखनऊ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने सात साल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने योजना में कई डिजिटल नवाचारों का शुभारंभ किया। अब आयुष्मान कार्डधारक न सिर्फ नजदीकी सूचीबद्ध अस्पतालों और उनकी सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप के माध्यम से डॉक्टर से अप्वॉइंटमेंट भी ले पाएंगे।

‘आयुषी चैटबॉट’ सवालों के जवाब देगा केजीएमयू के अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में आयुष-मैन ई कामिक बुक, आयुष्मान संपर्क, आयुष्मान सारथी ऐप और आयुषी चैटबॉट का लोकार्पण हुआ। ‘आयुष्मान सारथी ऐप’ मरीजों को अस्पताल खोजने और सुविधाओं की जानकारी देगा, वहीं ‘आयुषी चैटबॉट’ एआई आधारित है जो योजना से जुड़े सवालों के जवाब देगा।