उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने सैलरी को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब मिलेगी इतनी सैलरी

एजेंसी, लखनऊ। राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों (outsourced staff) की भर्तियों में पारदर्शिता (transparency) लाने के साथ ही उनके पारिश्रमिक (remuneration) में न्यूनतम जरूरतों का ध्यान रखा है। चपरासी, चौकीदार जैसे पदों पर न्यूनतम 20 हजार रुपये और डॉक्टर, इंजीनियर जैसे उच्च पदों पर न्यूनतम 40 हजार रुपये पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया गया है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को चार श्रेणियों (four categories) में बांटा गया है। इन श्रेणियों में न्यूनतम पारिश्रमिक क्रमशः 20, 22, 25 और 40 हजार रुपये तय किए गए हैं।
श्रेणी एक – 40 हजार रुपये
इस श्रेणी में आठ उच्च पद शामिल हैं: डॉक्टर, इंजीनियर (AE व SDO), लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर। इन पदों पर न्यूनतम 40 हजार रुपये पारिश्रमिक सुनिश्चित किया गया है।
योग्यता के अनुसार
चिकित्सक के लिए MBBS,
सहायक अभियंता व सब डिविजनल इंजीनियर के लिए B.Tech,
लेक्चरर के लिए परास्नातक डिग्री,
प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित/भौतिकी में परास्नातक या ऑपरेशनल रिसर्च,
अकाउंट ऑफिसर के लिए M.Com और पांच साल का अनुभव या चार्टर्ड अकाउंटेंट,
असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर स्नातक,
रिसर्च ऑफिसर के लिए अर्थशास्त्र/वाणिज्य में परास्नातक और गणित/सांख्यिकी में डिग्री अनिवार्य है।
श्रेणी दो – 25 हजार रुपये
इस श्रेणी में सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर एकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्रॉइंग टीचर, PTI टीचर, TGT, ड्राफ्ट्समैन, एक्स-रे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, JE, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं।
श्रेणी तीन – 22 हजार रुपये
इस श्रेणी में 17 पद शामिल हैं: जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर और ड्राइवर।
श्रेणी चार – 20 हजार रुपये
सबसे अधिक 97 पद इस श्रेणी में आते हैं। इसके लिए आठवीं या दसवीं पास होना आवश्यक है। इसमें शामिल हैं: आफिस सरबाडिनेट, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली व अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, लोहार सहायक, बढ़ई व सहायक, क्रेन ऑपरेटर व हेल्पर, पेंटर, लेबर, रोड मेट, वेल्डर हेल्पर, डाक रनर, चौकीदार, माली, चपरासी, वार्ड अटेंडेंट, लेबर रूम अटेंडेंट, कुक, किचन बीयरर, मेस हेल्पर, पैंट्रीमैन, किचन अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर लाइनमैन, हेल्पर बलंबर, हेल्पर वेल्डर, स्वीपर, फिटर, दफ्तरी, पंप ऑपरेटर, फायरमैन, गेटकीपर, लाइब्रेरी अटेंडेंट आदि।