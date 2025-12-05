यूपी में अब 60 के बाद पेंशन के लिए भागमभाग नहीं, अपने-आप सीधा आपके खाते में आएगा पैसा, बस करना होगा यह काम

डिजिटल डेस्क। अब वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लोगों की पहचान और सत्यापन फैमिली आइडी ‘एक परिवार, एक पहचान’ सिस्टम के जरिए स्वतः किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद 60 वर्ष पूरे करते ही पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में पेंशन अपने आप पहुंचना शुरू हो जाएगी, उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

समाज कल्याण विभाग इस सिस्टम को पायलट आधार पर सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में लागू करेगा। इसके अलावा, सभी जिलों के लिए 30 दिनों के भीतर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू ने निर्देश जारी किए हैं।