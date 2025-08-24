तीन बैग में भरे थे नोट...मशीन मंगाकर गिनने पड़े रुपये, दवा कारोबारी रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क: आगरा में एसटीएफ ने अवैध दवा सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार किया। कारोबारी ने STF इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने का प्रयास किया था। जानकारी के अनुसार, कैंट रेलवे स्टेशन पर नकली दवा पकड़े जाने के बाद एसटीएफ और औषधि विभाग की टीमें छापेमारी कर रही थीं। इसी बीच हिमांशु अग्रवाल ने रिश्वत का प्रस्ताव दिया। इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने तुरंत इसकी जानकारी एडिशनल एसपी राकेश यादव को दी। इसके बाद ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश तक सूचना पहुंची और ऑपरेशन ट्रैप की तैयारी शुरू कर दी गई।

चार घंटे में जुटाए एक करोड़ रुपए दोपहर 12 बजे से टीम सक्रिय हो गई। चार घंटे में हिमांशु अग्रवाल ने एक करोड़ रुपये जुटाए और तीन बैग में भरकर कोतवाली क्षेत्र पहुंचा। बैग खोलने पर पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें पांच-पांच सौ के नोट भरे थे। रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ीं।