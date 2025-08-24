पति को बचाने नहर में कूदी 72 वर्षीय महिला, आठ किलोमीटर बहकर भी नहीं छोड़ा हाथ, लगाई जान की बाजी

डिजिटल डेस्क: मैनपुरी के झलकारी नगर में शुक्रवार सुबह 75 वर्षीय रामलड़ैते ने घिरोर पुल से नहर में छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। उनकी पत्नी, 72 वर्षीय श्रीदेवी, उन्हें बचाने के लिए तुरंत पीछे कूद गईं, जबकि उन्हें तैरना नहीं आता था। श्रीदेवी ने पूरे आठ किलोमीटर तक बहते हुए भी पति का हाथ नहीं छोड़ा।

ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला ग्रामीणों के अनुसार, जवापुर पुल के पास बहते हुए जब वे दिखीं तो श्रीदेवी ने जोर-जोर से मदद के लिए पुकारा। वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक रामलड़ैते की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं, श्रीदेवी सुरक्षित बच गईं। ग्रामीण इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे।