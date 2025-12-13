Pankaj Chaudhary: कौन हैं पंकज चौधरी,जिनके घर पहुंचे थे पीएम मोदी, बनने जा रहे UP BJP के अध्यक्ष

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 04:18:36 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 05:15:36 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। पंकज चौधरी(Pankaj Chaudhary) का उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है,उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने कार्यशैली और व्यवहार के चलते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। इसकी झलक 7 जुलाई 2023 को गोरखपुर में आयोजित गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के दौरान देखने को मिली थी।

    कार्यक्रम के बाद बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकालकर पंकज चौधरी के आवास का दौरा किया। गोरखपुर के घंटाघर स्थित हरिवंश गली में उनका घर संकरी सड़क पर होने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 200 मीटर पहले ही रुक गया था।


    इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। यह घटनाक्रम पंकज चौधरी और प्रधानमंत्री के बीच विश्वास और निकटता का उदाहरण माना जाता है, जिसे मौजूदा समय में उनके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

    पूर्वांचल और ओबीसी समाज में प्रभाव

    पंकज चौधरी की पूर्वांचल क्षेत्र और ओबीसी समुदाय में मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसकी वजह से संगठन में भी उन्हें अहम भूमिका के योग्य समझा जाता रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े दायित्वों को लेकर उनका नाम समय-समय पर चर्चा में आता रहा है।

    राजनीतिक यात्रा

    उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत गोरखपुर नगर निगम से हुई। पहले वे पार्षद चुने गए और बाद में उपमहापौर के पद तक पहुंचे। स्थानीय राजनीति में अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया।

    वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए महराजगंज संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1996 और 1998 में 11वीं और 12वीं लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1999 में उन्हें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन 2004 में उन्होंने फिर से जीत दर्ज की। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के स्वर्गीय हर्षवर्धन से हार मिली। इसके बाद 2014 से वे लगातार लोकसभा सदस्य बने हुए हैं। लगातार मिलती चुनावी सफलता ने उन्हें पार्टी के भरोसेमंद और मजबूत नेताओं की श्रेणी में स्थापित कर दिया है।

    पर्सनल लाइफ

    पंकज चौधरी का विवाह 11 जून 1990 को भाग्यश्री चौधरी के साथ संपन्न हुआ था। उनकी पत्नी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। दंपती को एक बेटा और एक बेटी हैं।

