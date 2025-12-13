Pankaj Chaudhary: कौन हैं पंकज चौधरी,जिनके घर पहुंचे थे पीएम मोदी, बनने जा रहे UP BJP के अध्यक्ष

डिजिटल डेस्क। पंकज चौधरी(Pankaj Chaudhary) का उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है,उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने कार्यशैली और व्यवहार के चलते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। इसकी झलक 7 जुलाई 2023 को गोरखपुर में आयोजित गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के दौरान देखने को मिली थी।

कार्यक्रम के बाद बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकालकर पंकज चौधरी के आवास का दौरा किया। गोरखपुर के घंटाघर स्थित हरिवंश गली में उनका घर संकरी सड़क पर होने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 200 मीटर पहले ही रुक गया था।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। यह घटनाक्रम पंकज चौधरी और प्रधानमंत्री के बीच विश्वास और निकटता का उदाहरण माना जाता है, जिसे मौजूदा समय में उनके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्वांचल और ओबीसी समाज में प्रभाव पंकज चौधरी की पूर्वांचल क्षेत्र और ओबीसी समुदाय में मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसकी वजह से संगठन में भी उन्हें अहम भूमिका के योग्य समझा जाता रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े दायित्वों को लेकर उनका नाम समय-समय पर चर्चा में आता रहा है।