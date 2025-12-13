UP BJP President Election: यूपी BJP अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी का नाम लगभग तय, किया नामांकन

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री और सात बार के सांसद पंकज चौधरी का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। वह शनिवार को लखनऊ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ‘प्रभु राम’ और ‘हर-हर महादेव’ के नारों के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी के प्रस्तावक रहेंगे। शाम तक नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चर्चा है कि इस पद के लिए केवल एक ही नामांकन दाखिल किया जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की औपचारिक घोषणा रविवार को केंद्रीय चुनाव अधिकारी एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में संपन्न होगी।

पंकज चौधरी के प्रस्तावक

पंकज चौधरी के प्रस्तावकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना और बेबी रानी मौर्य शामिल हैं।

साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंचीं पार्टी कार्यालय

फतेहपुर से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी भाजपा कार्यालय पहुंचीं। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उनके नाम की भी चर्चा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह संगठन पर्व में शामिल होने के लिए आई हैं और उन्हें किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी और वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से किया जाएगा।