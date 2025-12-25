मेरी खबरें
    लखनऊ में 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन... PM Modi ने कूड़े के ढेर से बदली किस्मत, प्रदेशवासियों को दी सौगात

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 04:05:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 04:05:29 PM (IST)
    लखनऊ में 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन... PM Modi ने कूड़े के ढेर से बदली किस्मत, प्रदेशवासियों को दी सौगात
    लखनऊ में 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन

    एजेंसी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi in Lucknow) ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज (हरदोई रोड) में नवनिर्मित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का भव्य उद्घाटन किया। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले इस प्रेरणा स्थल के लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    प्रेरणा और आधुनिकता का संगम


    उद्घाटन के पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्थल लखनऊ की पावन भूमि की नई प्रेरणा का जीवंत साक्षी बनेगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आधुनिकता और विरासत का अद्भुत संगम बताया। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समाज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि आज न केवल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, बल्कि महामना मदन मोहन मालवीय और राजा बिजली पासी की भी पावन जयंती है।

    कूड़े के पहाड़ से ऐतिहासिक स्मारक तक का सफर

    प्रधानमंत्री ने इस स्थल के निर्माण के पीछे के कठिन परिश्रम का उल्लेख करते हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर आज यह भव्य प्रेरणा स्थल खड़ा है, उसकी 30 एकड़ से अधिक भूमि पर पहले कूड़े-कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले तीन वर्षों के निरंतर प्रयासों से उस कचरे के ढेर को पूरी तरह खत्म कर इस सुंदर परिसर का निर्माण किया गया है।

    पीएम मोदी ने इस परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, योजनाकारों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम को इस सफलता के लिए विशेष रूप से बधाई दी। यह प्रेरणा स्थल अब लखनऊवासियों और पर्यटकों के लिए राष्ट्रवाद और स्वच्छता के संकल्प का एक नया केंद्र बनेगा।

