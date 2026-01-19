मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सपा नेता मुलायम सिंह के परिवार में बड़ी फूट! अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव, इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट में किया एलान

    उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े यादव परिवार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र और अखिलेश ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 02:07:28 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 02:33:12 PM (IST)
    सपा नेता मुलायम सिंह के परिवार में बड़ी फूट! अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव, इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट में किया एलान
    प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की फाइल फोटो

    HighLights

    1. अपर्णा यादव पर स्वार्थी व्यवहार के आरोप
    2. पारिवारिक रिश्ते टूटने का लगाया आरोप
    3. मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की बात कही

    डिजिटल डेस्क: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव से तलाक लेने का सार्वजनिक एलान कर दिया है। यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई गंभीर बातें कही हैं। प्रतीक यादव का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

    इंस्टाग्राम पोस्ट से मचा सियासी हलचल

    प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट iamprateekyadav से एक पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि वह अब अपर्णा यादव के साथ वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह “जल्द से जल्द इस स्वार्थी महिला से तलाक लेने जा रहे हैं।” उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।


    अपर्णा यादव पर लगाए गंभीर आरोप

    इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपर्णा के व्यवहार के कारण उनके पारिवारिक रिश्ते पूरी तरह से बिखर गए हैं। प्रतीक के अनुसार, उनकी पत्नी की प्राथमिकता केवल प्रसिद्ध और प्रभावशाली बनना रही है, जबकि पारिवारिक मूल्यों और निजी रिश्तों की अनदेखी की गई।

    मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी जताई चिंता

    प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में यह भी खुलासा किया कि वह खराब मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कठिन समय में उनकी पत्नी ने उनका कोई साथ नहीं दिया और उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की। प्रतीक ने संकेत दिए कि लंबे समय से चल रहे तनाव ने उनके वैवाहिक जीवन को और अधिक जटिल बना दिया।

    naidunia_image

    यादव परिवार में बढ़ा तनाव

    यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के दो बड़े राजनीतिक परिवारों से जुड़ा हुआ है। एक ओर समाजवादी पार्टी से जुड़ा यादव परिवार और दूसरी ओर भाजपा से जुड़ी अपर्णा यादव। प्रतीक यादव का यह सार्वजनिक बयान पारिवारिक विवाद को निजी दायरे से बाहर ले आया है।

    अपर्णा यादव के भाई का आया बयान

    अपर्णा यादव के भाई का कहना है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हाे गया है।अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने प्रतीक यादव की पाेस्ट काे फर्जी बताया है। अमन बिष्ट ने दावा किया कि प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है। अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने दावा किया है कि यह पोस्ट फेक है। इसके साथ ही कहा कि प्रतीक का अकाउंट हैक हो गया था। प्रतीक ऐसा पाेस्ट नहीं लिख सकते हैं।

    अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार

    फिलहाल इस पूरे मामले पर अपर्णा यादव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव की पोस्ट वायरल हो रही है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अपर्णा यादव इस विवाद पर क्या रुख अपनाती हैं।

    प्रतीक यादव के इस पोस्ट में पर अपर्णा यादव की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि एक्स या फिर इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव इस प्रकरण पर अपना रिएक्शन देंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.