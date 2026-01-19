डिजिटल डेस्क: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव से तलाक लेने का सार्वजनिक एलान कर दिया है। यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई गंभीर बातें कही हैं। प्रतीक यादव का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

इंस्टाग्राम पोस्ट से मचा सियासी हलचल प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट iamprateekyadav से एक पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि वह अब अपर्णा यादव के साथ वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह “जल्द से जल्द इस स्वार्थी महिला से तलाक लेने जा रहे हैं।” उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

अपर्णा यादव पर लगाए गंभीर आरोप इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपर्णा के व्यवहार के कारण उनके पारिवारिक रिश्ते पूरी तरह से बिखर गए हैं। प्रतीक के अनुसार, उनकी पत्नी की प्राथमिकता केवल प्रसिद्ध और प्रभावशाली बनना रही है, जबकि पारिवारिक मूल्यों और निजी रिश्तों की अनदेखी की गई। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी जताई चिंता प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में यह भी खुलासा किया कि वह खराब मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कठिन समय में उनकी पत्नी ने उनका कोई साथ नहीं दिया और उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की। प्रतीक ने संकेत दिए कि लंबे समय से चल रहे तनाव ने उनके वैवाहिक जीवन को और अधिक जटिल बना दिया।