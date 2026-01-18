Prayagraj Magh Mela: मौनी अमावस्या पर संगम में भीड़ बेकाबू, ओवरक्राउडिंग में प्रशासन ने लागू किया इमरजेंसी क्राउड कंट्रोल प्लान

डिजिटल डेस्क: प्रयागराज माघ मेला में रविवार सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन बार संगम (Prayagraj Magh Mela) के सभी प्रमुख स्नान घाट ओवरक्राउडेड हो गए। मौनी अमावस्या के कारण लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम पहुंच गए, जिससे भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई।

भीड़ के दबाव को देखते हुए अपर संगम मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोअर संगम और अन्य मार्गों पर दो किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। संगम क्षेत्र को खाली कराने के लिए घुड़सवार पुलिस, सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया।

प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात

मेलाधिकारी ऋषि राज, एसपी मेला नीरज पांडेय, एडीएम और कई मजिस्ट्रेट मौके पर डटे रहे और हालात पर लगातार नजर बनाए रखी।

पांटून पुलों का संचालन और बंदी

दबाव कम करने के लिए इमरजेंसी के तहत पांटून पुल संख्या एक खोला गया, जिसका सामान्य दिनों में उपयोग नहीं होता। वहीं, पीपा पुल नंबर चार बंद होने से झूंसी और दारागंज की ओर भीड़ बढ़ गई। दारागंज से मेला क्षेत्र को जोड़ने वाला पांटून पुल भी बीच-बीच में बंद किया गया, जिससे वेणी माधव मंदिर मार्ग पूरी तरह जाम हो गया।

विरोध और वैकल्पिक व्यवस्था

पुल बंद होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी कारण पुल बंद किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं को 800 मीटर लंबे एरावत घाट सहित वैकल्पिक स्नान घाटों की ओर भेजा जा रहा है।