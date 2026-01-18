मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Prayagraj Magh Mela: मौनी अमावस्या पर संगम में भीड़ बेकाबू, ओवरक्राउडिंग में प्रशासन ने लागू किया इमरजेंसी क्राउड कंट्रोल प्लान

    प्रयागराज में माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व पर संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। रविवार सुबह से ही हा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 09:20:51 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:20:51 PM (IST)
    Prayagraj Magh Mela: मौनी अमावस्या पर संगम में भीड़ बेकाबू, ओवरक्राउडिंग में प्रशासन ने लागू किया इमरजेंसी क्राउड कंट्रोल प्लान
    प्रयागराज में माघ मेला के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र में भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

    HighLights

    1. अपर संगम मार्ग पूरी तरह किया गया बंद
    2. पांटून पुल बंद होने से दारागंज मार्ग जाम
    3. एरावत घाट की ओर श्रद्धालुओं को किया गया डायवर्ट

    डिजिटल डेस्क: प्रयागराज माघ मेला में रविवार सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन बार संगम (Prayagraj Magh Mela) के सभी प्रमुख स्नान घाट ओवरक्राउडेड हो गए। मौनी अमावस्या के कारण लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम पहुंच गए, जिससे भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई।

    इमरजेंसी प्लान लागू, मार्ग बंद

    भीड़ के दबाव को देखते हुए अपर संगम मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोअर संगम और अन्य मार्गों पर दो किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। संगम क्षेत्र को खाली कराने के लिए घुड़सवार पुलिस, सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया।


    प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात

    मेलाधिकारी ऋषि राज, एसपी मेला नीरज पांडेय, एडीएम और कई मजिस्ट्रेट मौके पर डटे रहे और हालात पर लगातार नजर बनाए रखी।

    पांटून पुलों का संचालन और बंदी

    दबाव कम करने के लिए इमरजेंसी के तहत पांटून पुल संख्या एक खोला गया, जिसका सामान्य दिनों में उपयोग नहीं होता। वहीं, पीपा पुल नंबर चार बंद होने से झूंसी और दारागंज की ओर भीड़ बढ़ गई। दारागंज से मेला क्षेत्र को जोड़ने वाला पांटून पुल भी बीच-बीच में बंद किया गया, जिससे वेणी माधव मंदिर मार्ग पूरी तरह जाम हो गया।

    विरोध और वैकल्पिक व्यवस्था

    पुल बंद होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी कारण पुल बंद किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं को 800 मीटर लंबे एरावत घाट सहित वैकल्पिक स्नान घाटों की ओर भेजा जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.