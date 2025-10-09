फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा होते-होते बचा, टेक ऑफ के दौरान रनवे से उतरा चार्टर्ड विमान

मेरी खबरें
    Farrukhabad Plane Accident: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक प्राइवेट जेट हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा है। विमान ने टेक ऑफ करने के लिए जैसे ही रफ्तार पकड़ी, वैसे ही वह अनियंत्रित होकर रनवे से नीचे उतर गया। गनीमत रही कि विमान चाहरदीवारी से नहीं टकराया, वरना यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 02:45:46 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 02:45:46 PM (IST)
    HighLights

    1. हवाई पट्टी के रनवे से फिसला चार्टर्ड विमान
    2. प्राइवेट जेट में सवार यात्री और पायलट सुरक्षित
    3. सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में मचा हड़कंप

    फर्रुखाबाद, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक प्राइवेट जेट हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा है। दरअसल फर्रुखाबाद के खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा चार्टर्ड विमान से आए थे। वह गुरुवार को सुबह साढ़े दस बजे आगरा वापस जा रहे थे।

    जैसे ही उनका 2 प्लस 6 विमान ने टेक ऑफ करने के लिए रफ्तार पकड़ी, वैसे ही वह अनियंत्रित होकर रनवे से नीचे उतर गया। जब तक पायलट कैप्टन नसीब बमन, कैप्टन प्रतीक फर्नाडीस उसे रोक पाते, तब तक वह हवाई पट्टी की चाहरदीवारी के पास तक पहुंच गया। इस विमान को भोपाल के लिए उड़ान भरनी थी। हालांकि गनीमत रही कि विमान चाहरदीवारी से नहीं टकराया, वरना यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था।

    एक पहिए में हवा कम होने की वजह से अनियंत्रित हुआ विमान

    उड्डयन विभाग की ओर से हवाई पट्टी पर देखरेख कर रहे कर्मचारी हीरालाल ने बताया कि विमान जैसे ही दौड़ना शुरू हुआ, वैसे ही अचानक अनियंत्रित हो गया। कहा जा रहा है कि शायद उसके दाहिने पहिए में हवा कम थी।

    जैसे ही इस मामले के बारे में पुलिस और प्रशासन को पता चला, वैसे ही एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे, सीओ अजय वर्मा और मोहम्मदाबाद पुलिस समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर एक दमकल भी भेजी गई।

    राहत वाली बात यह है कि विमान सुरक्षित हालत में है, साथ ही विमान में मौजूद सभी यात्री भी सेफ हैं। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

