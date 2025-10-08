मेरी खबरें
    UP Blast: दीवाली से पहले धमाके से दहला कानपुर, पटाखों के अवैध भंडारण में जोरदार धमाका, कई घायल

    UP Blast: कानपुर की मेस्टन रोड पर बुधवार देर शाम अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के कारणों को लेकर संशय बरकरार है- पुलिस स्कूटी विस्फोट बता रही है, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध पटाखा भंडारण में धमाका हुआ। आसपास की इमारतों में दरारें पड़ीं और चार घायलों की हालत गंभीर है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 08:34:33 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 08:39:41 PM (IST)
    HighLights

    1. कानपुर की मेस्टन रोड पर जोरदार विस्फोट
    2. अवैध पटाखा भंडारण में भीषण विस्फोट
    3. कई घायल, करीब चार अस्पताल में भर्ती

    डिजिटल डेस्क, कानपुर: मेस्टन रोड पर बुधवार की देर शाम करीब साढ़े सात बजे जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट की जद में आने से एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। भीड़-भाड़ वाले इस इलाके में दीपावली से एक महीने पहले बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण होता है।

    पड़ोस की मस्जिद की दीवारों में आईं दरारें

    अनुमान है कि भंडारण किए गए अवैध पटाखों में ही विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना जोरदार था कि करीब में स्थित मरकज मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ गईं।

    हालांकि पुलिस का दावा है कि विस्फोट सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में हुआ है। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं अब तक उर्सुला अस्पताल नौ घायल पहुंचे हैं, जिनमें चार की हालत बेहद खराब बताई जा रही है।

