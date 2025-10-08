UP Blast: दीवाली से पहले धमाके से दहला कानपुर, पटाखों के अवैध भंडारण में जोरदार धमाका, कई घायल

डिजिटल डेस्क, कानपुर: मेस्टन रोड पर बुधवार की देर शाम करीब साढ़े सात बजे जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट की जद में आने से एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। भीड़-भाड़ वाले इस इलाके में दीपावली से एक महीने पहले बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण होता है।

पड़ोस की मस्जिद की दीवारों में आईं दरारें

अनुमान है कि भंडारण किए गए अवैध पटाखों में ही विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना जोरदार था कि करीब में स्थित मरकज मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ गईं।

यह भी पढ़ें- UP Weather Update: एसी-कूलर बंद... ठंड ने दी दस्तक, Diwali पर IMD का अलर्ट, किसानों के लिए मुसीबत

हालांकि पुलिस का दावा है कि विस्फोट सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में हुआ है। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं अब तक उर्सुला अस्पताल नौ घायल पहुंचे हैं, जिनमें चार की हालत बेहद खराब बताई जा रही है।