सपा पर सीएम योगी का बड़ा हमला... राज्यसभा चुनाव ने बता दिया यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। जीपीओ स्थित पटेल पार्क में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा 'विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक पड़ाव के लिए बधाई दी और 'जनसेवा से देशसेवा' प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हालिया राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भावी रुख स्पष्ट कर दिया है, जहां मुकाबला एक बार फिर 80 प्रतिशत (एनडीए) बनाम 20 प्रतिशत (पीडीए) के रूप में सामने आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने भीषण आपदाओं के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी, तब से लेकर आज तक का यह सफर देश को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने वाला रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री व लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई यह राजनीतिक विरासत आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश का सशक्त नेतृत्व कर आगे बढ़ रही है। आर्थिक प्रगति, आधारभूत ढांचा और आत्मनिर्भरता का नया दौर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर शीर्ष पांच आर्थिक शक्तियों में शामिल हो चुका है। युवाओं के सामर्थ्य और मिशन रोजगार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ हजार से बढ़कर 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। रेलवे के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं; 100% विद्युतीकरण, ब्रॉडगेज नेटवर्क और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें देश के परिवहन को नई गति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त, एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी होने से आम नागरिक भी अब हवाई यात्रा का लाभ ले रहे हैं।