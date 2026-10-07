सपा पर सीएम योगी का बड़ा हमला... राज्यसभा चुनाव ने बता दिया यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। जीपीओ स्थित पटेल पार्क में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा 'विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक पड़ाव के लिए बधाई दी और 'जनसेवा से देशसेवा' प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हालिया राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भावी रुख स्पष्ट कर दिया है, जहां मुकाबला एक बार फिर 80 प्रतिशत (एनडीए) बनाम 20 प्रतिशत (पीडीए) के रूप में सामने आ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने भीषण आपदाओं के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी, तब से लेकर आज तक का यह सफर देश को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने वाला रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री व लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई यह राजनीतिक विरासत आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश का सशक्त नेतृत्व कर आगे बढ़ रही है।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर शीर्ष पांच आर्थिक शक्तियों में शामिल हो चुका है। युवाओं के सामर्थ्य और मिशन रोजगार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ हजार से बढ़कर 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। रेलवे के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं; 100% विद्युतीकरण, ब्रॉडगेज नेटवर्क और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें देश के परिवहन को नई गति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त, एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी होने से आम नागरिक भी अब हवाई यात्रा का लाभ ले रहे हैं।
सुरक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के मोर्चे पर भी देश को अभूतपूर्व बढ़त मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर के 12 से अधिक संयंत्रों पर काम जारी है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत अब हजारों करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य अब 'एक जिला-एक माफिया' की जगह 'एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज', 'एक उत्पाद' और 'एक व्यंजन' की पहचान के साथ समृद्ध हो रहा है। डिजिटल इंडिया और डीबीटी के माध्यम से अब सरकारी योजनाओं का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पूरे देश को 'विकसित भारत-2047' का सामूहिक संकल्प दिलाया। इसके उपरांत, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतीकात्मक मशाल सौंपी गई, जिसके साथ ही 'सेवा ज्योति यात्रा' को अपने-अपने क्षेत्रों में जन-जन तक विकसित भारत का संदेश पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया।
इस गरिमामयी अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी, बृजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह, विधायक पंकज सिंह, नीरज बोरा, राजेश्वर सिंह सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे।
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