Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या जा रहे हैं तो जान लें...दो दिनों तक रहेगा रूट डायवर्जन, इन मार्गों पर जाने से बचें
Ayodhya Ram Mandir: रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अयोध्या को अभूतपूर्व सुरक्षा कवच में ले लिया गया है। सोमवार शाम 6 बजे से लेकर मंगलवार को भीड़ समाप्ति तक शहर में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। आमंत्रित अतिथियों, पासधारकों और आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों पर प्रतिबंध रहेंगे।
Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 06:31:02 PM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 06:31:02 PM (IST)
अयोध्या में दो दिनों तक रहेगा रूट डायवर्जन।
HighLights
- अयोध्या में होने जा रहा ध्वजारोहण समारोह
- जिले में दो दिन तक होगा सांस्कृतिक महोत्सव
- पीएम के आगमन से पहले कड़े सुरक्षा बंदोबस्त
डिजिटल डेस्क। श्रीराम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या पूरी तरह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग में रंग चुकी है। शहर में दो दिनों तक भव्य प्रस्तुतियों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश के 367 कलाकार विभिन्न मार्गों पर गायन, वादन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे।
साकेत कॉलेज से नया घाट और एयरपोर्ट से भरतकुंड तक रामनगरी की पारंपरिक लोककला, संगीत और नृत्य की धुनें वातावरण को भक्ति और उत्साह से भर देंगी। इन प्रस्तुतियों में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक वाद्ययंत्रों का मनोहारी प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहेगा।
पीएम के आगमन से पहले अयोध्या में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त
रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अयोध्या को अभूतपूर्व सुरक्षा कवच में ले लिया गया है। सोमवार शाम 6 बजे से लेकर मंगलवार को भीड़ समाप्ति तक शहर में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है।
आमंत्रित अतिथियों, पासधारकों और आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों पर प्रतिबंध रहेंगे। इसके चलते शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर छोटी गलियों तक कई स्थानों पर प्रवेश पूरी तरह रोका गया है।
कई मुख्य मार्गों पर वाहनों का प्रवेश बंद
- सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए नया सरयू पुल, साकेत पेट्रोल पंप बैरियर, हनुमानगुफा चौराहा, लता मंगेशकर चौक, बड़ी छावनी, रामघाट, हनुमानगढ़ी, विद्याकुंड, रायगंज, टेढ़ी बाजार समेत लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।
शहर के भीतर रामपथ, दंतधावन कुंड, तुलसी स्मारक, राजघाट, लक्ष्मण किला, नयाघाट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, इकबाल अंसारी आवास मोड़, श्रीराम अस्पताल आदि मार्गों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू है।
बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
- सुलतानपुर, रायबरेली, अंबेडकरनगर और लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों को लंबी दूरी वाले वैकल्पिक मार्गों से उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है।
- बीकापुर, मिल्कीपुर, जलालपुर, इटौरा, खजुरहट, हैदरगंज, भीटी, बिल्वहरिघाट, सरियावां चौराहा, सोहावल तथा नेशनल हाईवे-27 के अनेक हिस्सों को डायवर्ट किया गया है।
शहर में त्योहार जैसा माहौल, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि
ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या उत्सव के रंग में डूबा है। जहां कलाकारों की प्रस्तुतियां भक्तिमय माहौल बनाएंगी, वहीं हर चौराहे पर तैनात पुलिस, बैरिकेडिंग और डायवर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हो। श्रीराम मंदिर में होने वाला यह विशेष आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया के सामने भव्य रूप में प्रस्तुत करेगा।