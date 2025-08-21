मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी, BJP विधायक पर लगाया सरकार गिराने का आरोप

    CM Janata Darbar: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित जनता दरबार में हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां जनता दरबार में एक रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर जहर खाकर पहुंचे। उनके इस खुलासे से आसपास में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 03:24:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 03:24:40 PM (IST)
    सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी, BJP विधायक पर लगाया सरकार गिराने का आरोप
    सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी

    HighLights

    1. जहर खाकर जनता दरबार पहुंचा रिटायर्ड फौजी
    2. तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया
    3. फौजी ने BJP विधायक पर लगाया सरकार गिराने का आरोप

    लखनऊ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित जनता दरबार में हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां जनता दरबार में एक रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर जहर खाकर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा कि वह जहर खाकर आए हैं। उनकी यह बात सुनते ही अफरातफरी मच गई। इसके बाद उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत पहले से बेहतर है।

    बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि रिटायर्ड फौजी गाजियाबाद के लोनी के सिरौली निवासी है। वह जनता दरबार में गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था।

    फौजी के पास से एक लैटर भी मिला है, जिसमें लिखा है कि वह कारगिल योद्धा और सेवानिवृत्त फौजी है। मुख्यमंत्री योगी उसके इष्ट देव (भगवान रूप) हैं। वह बताना चाहता है कि लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उसने मुख्यमंत्री योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

    फौजी ने बीजेपी विधायक पर लगाया गंभीर आरोप

    फौजी ने बताया कि विधायक नंदकिशोर ने अप्रैल में एक षड्यंत्रकारी कलश यात्रा निकाली थी, जहां उसका मकसद भाजपा सरकार को गिराना था। उसे इस बात की जानकारी मिल गई थी और इसी साजिश का पर्दाफाश उसने इंटरनेट पर किया था।

    फौजी के मुताबिक, उसने जब से यह बात सोशल मीडिया पर डाली है, तब से ही उस पर काफी अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में 'नंदू टैक्स' के रूप में करोड़ों रुपये हर दिन कमाए जा रहे हैं। इस पैसे का कुछ हिस्सा शीर्ष पर बैठे इसके अधिवक्ताओं को भी जाता है। ऐसे में उनकी मांग है कि उसकी रक्षा की जाए। वह बहुत बड़े खतरे में है।

    यह भी पढ़ें- CM Yogi का मथुरा प्रेम: 645 करोड़ की 118 परियोजनाओं का लोकार्पण, काशी-अयोध्या की तर्ज पर ब्रज का विकास

    रिटायर्ड फौजी की यह बात सुनकर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विकास जायसवाल ने बताया कि सतबीर गुर्जर से बातचीत के बाद संबंधित थाने की पुलिस को बुलाया गया है। जो आरोप उसने लगाए हैं, उन्हें संबंधित जिले के एसपी को अवगत कराया गया है। पुलिस मामले में यह भी जांच रही है कि फौजी ने किसी के कहने पर तो ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा है तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.