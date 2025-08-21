सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी, BJP विधायक पर लगाया सरकार गिराने का आरोप

लखनऊ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित जनता दरबार में हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां जनता दरबार में एक रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर जहर खाकर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा कि वह जहर खाकर आए हैं। उनकी यह बात सुनते ही अफरातफरी मच गई। इसके बाद उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत पहले से बेहतर है।

बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि रिटायर्ड फौजी गाजियाबाद के लोनी के सिरौली निवासी है। वह जनता दरबार में गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था। फौजी के पास से एक लैटर भी मिला है, जिसमें लिखा है कि वह कारगिल योद्धा और सेवानिवृत्त फौजी है। मुख्यमंत्री योगी उसके इष्ट देव (भगवान रूप) हैं। वह बताना चाहता है कि लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उसने मुख्यमंत्री योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है।