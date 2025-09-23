23 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान, सभी 72 मामलों में मिली जमानत

एजेंसी, सीतापुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद बाहर आए हैं। उनका काफिला सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो गया है। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात है। उनके ऊपर 72 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सभी पर उनको जमानत मिल चुकी है।
आजम खान का समाजवादी पार्टी की सरकार में रसूख किसी से छुपा नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उन पर जौहर यूनिवर्सिटी को बनवाने में जमीन हड़पने, भ्रष्टाचार, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मुर्गी चोरी जैसे 72 मामलों दर्ज हुए।
#WATCH | Sitapur, Uttar Pradesh | Samajwadi Party leader Azam Khan released from Sitapur Jail after being granted bail in all cases against him. pic.twitter.com/az45GWNddv
— ANI (@ANI) September 23, 2025
