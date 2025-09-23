मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    23 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान, सभी 72 मामलों में मिली जमानत

    आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद बाहर आए हैं। उनके ऊपर 72 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सभी पर उनको जमानत मिल चुकी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 12:32:26 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 12:44:31 PM (IST)
    23 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान, सभी 72 मामलों में मिली जमानत
    आजम खान जेल से बाहर आए। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, सीतापुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद बाहर आए हैं। उनका काफिला सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो गया है। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात है। उनके ऊपर 72 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सभी पर उनको जमानत मिल चुकी है।

    आजम खान का समाजवादी पार्टी की सरकार में रसूख किसी से छुपा नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उन पर जौहर यूनिवर्सिटी को बनवाने में जमीन हड़पने, भ्रष्टाचार, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मुर्गी चोरी जैसे 72 मामलों दर्ज हुए।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.