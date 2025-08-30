Sambhal Violence Report: संभल हिंसा के बाद पलायन पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कह दी बड़ी बात

एजेंसी, लखनऊ। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में पलायन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने संभल प्रकरण का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा फैलाया गया ‘पलायन का प्रोपोगंडा’ नौ साल पुरानी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।

अखिलेश यादव ने कहा कि मानसिक स्तर पर इसका मतलब है कि भाजपा सरकार लोगों में भरोसा कायम नहीं कर पाई। सामाजिक स्तर पर यह दर्शाता है कि सरकार अपनी सांप्रदायिक राजनीति के चलते समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब है कि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के लोगों को कारोबार और ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा काम मिला, जिससे लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर मजबूर हुए।