    Sambhal Violence Report: संभल हिंसा के बाद पलायन पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कह दी बड़ी बात

    संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में पलायन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 08:05:54 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 08:05:54 AM (IST)
    संभल हिंसा के बाद पलायन पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला

    HighLights

    1. अखिलेश यादव ने प्रदेश में पलायन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है
    2. उन्होंने कहा कि ‘पलायन का प्रोपोगंडा’ नौ साल पुरानी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है
    3. अखिलेश यादव ने कहा सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही

    एजेंसी, लखनऊ। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में पलायन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने संभल प्रकरण का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा फैलाया गया ‘पलायन का प्रोपोगंडा’ नौ साल पुरानी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।

    अखिलेश यादव ने कहा कि मानसिक स्तर पर इसका मतलब है कि भाजपा सरकार लोगों में भरोसा कायम नहीं कर पाई। सामाजिक स्तर पर यह दर्शाता है कि सरकार अपनी सांप्रदायिक राजनीति के चलते समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब है कि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के लोगों को कारोबार और ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा काम मिला, जिससे लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर मजबूर हुए।

    क्या कहा अखिलेश ने

    सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नीति और योजना के स्तर पर भाजपा सरकार की स्किल मैपिंग का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। जनसांख्यिकी स्तर पर यह साबित हुआ कि प्रदेश का संतुलित विकास नहीं हो सका। देश के स्तर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जीवन स्तर सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान नहीं बनाए, जिसके कारण पिछले 11 सालों में भारतीयों का विदेश पलायन बढ़ा।

    अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के रोजगार मेले पर भी सवाल उठाए और इसे सिर्फ इवेंट करार दिया। उनका कहना था कि नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है और भाजपा के लिए नौकरी केवल एक जुमला बन गई है।

