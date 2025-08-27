UP School Controversy: नोटबुक में 'जय श्री राम' लिखने पर छात्र को पीटा...कॉपी फाड़ी, हंगामे के बाद शिक्षक शाकिर गिरफ्तार

उत्तर-प्रदेश के एटा में देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मरथरा स्थित एक स्कूल में बड़ा विवाद हो गया। यहां एक छात्र ने अपनी कॉपी के पहले पेज पर 'जय श्री राम' लिखा था। यह देखकर शिक्षक शाकिर हुसैन निवासी मारहरा गेट, एटा बौखला गया। उसने पहले कॉपी फाड़ दी और फिर छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र को चोटें भी आईं।

विद्यालय की छुट्टी के बाद जब छात्र घर पहुंचा तो उसने पूरी घटना अपने अभिभावकों को बताई। इसके बाद अभिभावक और ग्रामीण बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए और शिक्षक के व्यवहार पर आपत्ति जताई। धीरे-धीरे मामला तूल पकड़ने लगा और हिंदूवादी संगठन भी वहां पहुंच गए।