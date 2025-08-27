UP School Controversy: नोटबुक में 'जय श्री राम' लिखने पर छात्र को पीटा...कॉपी फाड़ी, हंगामे के बाद शिक्षक शाकिर गिरफ्तार

उत्तर-प्रदेश के एटा में देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मरथरा स्थित एक स्कूल में बड़ा विवाद हो गया। यहां एक छात्र ने अपनी कॉपी के पहले पेज पर 'जय श्री राम' लिखा था। यह देखकर शिक्षक शाकिर हुसैन निवासी मारहरा गेट, एटा बौखला गया। उसने पहले कॉपी फाड़ दी और फिर छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र को चोटें भी आईं।
विद्यालय की छुट्टी के बाद जब छात्र घर पहुंचा तो उसने पूरी घटना अपने अभिभावकों को बताई। इसके बाद अभिभावक और ग्रामीण बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए और शिक्षक के व्यवहार पर आपत्ति जताई। धीरे-धीरे मामला तूल पकड़ने लगा और हिंदूवादी संगठन भी वहां पहुंच गए।
छात्रों ने बताया कि इससे पहले भी शिक्षक ने 13 अगस्त को 'जय श्री राम' लिखी कॉपियों पर रेड मार्क कर दिया था और बच्चों को चेतावनी दी थी कि भविष्य में ऐसा नहीं करना। बावजूद इसके, सोमवार को जब एक छात्र ने कॉपी पर 'जय श्री राम' लिखा तो शिक्षक ने पिटाई कर दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी नगर अमित कुमार राय ने घटनाक्रम का संज्ञान लिया और विद्यालय प्रबंधक अवधेश कुमार, छात्र के पिता और अन्य स्टाफ से बातचीत की। छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षक शाकिर हिंदू देवी-देवताओं के नाम लेने पर भी बच्चों को पहले कई बार मार चुका है। इस संबंध में 14 अगस्त को स्कूल प्रबंधन को भी सूचना दी गई थी।
सीओ के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक शाकिर को गिरफ्तार कर लिया। छात्र के पिता की तहरीर पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री शिवांग गुप्ता ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का आचरण घोर निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि आरोपी शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
यह भी पढ़ें- UP New Rules: बिना पंजीकरण गर्भपात पर सात साल की जेल! डॉक्टर के साथ नपेंगे हॉस्पिटल मालिक