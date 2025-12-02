UP Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में कई शहरों को मिली सौगात, 19 बड़े प्रस्ताव हुए मंजूर, जानें किसे क्या मिला

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 19 को मंजूरी मिल गई। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।

बैठक का सबसे बड़ा फैसला अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी देना रहा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को हरी झंडी मिल गई, जिससे पर्यटन विभाग की संरचना और मजबूत होगी और पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) स्थापित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। यह कदम प्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण को नई दिशा देगा।