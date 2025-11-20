SP विधायक सुधाकर सिंह का निधन, कद्दावर नेता ने UP के उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री को दी थी करारी शिकस्त

डिजिटल डेस्क: घोसी विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक सुधाकर सिंह (SP MLA Sudhakar Singh Passed Away) का गुरुवार सुबह लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। दो दिन पहले वह दिल्ली से लौटते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे थे।

वापसी के दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह पिछले दस वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे।