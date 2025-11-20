SP विधायक सुधाकर सिंह का निधन, कद्दावर नेता ने UP के उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री को दी थी करारी शिकस्त

डिजिटल डेस्क: घोसी विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक सुधाकर सिंह (SP MLA Sudhakar Singh Passed Away) का गुरुवार सुबह लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। दो दिन पहले वह दिल्ली से लौटते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे थे।
वापसी के दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह पिछले दस वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे।
सुधाकर सिंह ने 2023 में हुए उपचुनाव में भाजपा के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान को बड़ी बढ़त से हराकर इंडी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। उनके निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गहरा शोक प्रकट किया और अस्पताल पहुँचकर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर भी संवेदना व्यक्त की।
ग्राम पंचायत भावनपुर निवासी सुधाकर सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे। मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति आंदोलन में भाग लिया और आपातकाल के दौरान जेल भी भेजे गए। राजनीतिक सफर में उन्होंने कभी दल नहीं बदला, हालांकि दो बार उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया।
घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद !
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।
शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो।
1977–79 में वह सर्वोदय डिग्री कॉलेज घोसी के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1996 में वह पहली बार नत्थूपुर (अब मधुबन) सीट से विधायक बने। 2012 में उन्होंने कैबिनेट मंत्री फागू चौहान को हराया। जन समस्याओं को लेकर आंदोलन और धरने के चलते कई बार वे जेल भी गए। उनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में कई मुकदमे अभी भी लंबित हैं।
सुधाकर सिंह के निधन से जिले की राजनीतिक गतिविधियों में गहरा शोक व्याप्त है और लोग उन्हें एक जुझारू नेता के रूप में याद कर रहे हैं।
