स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, UP पुलिस ने छापामार कर 15 युवतियां और चार युवक पकड़े

डिजिटल डेस्क: मथुरा में पुलिस ने शुक्रवार शाम दो स्पा सेंटरों पर छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा (Sex Racket Busted In Mathura) किया। कार्रवाई के दौरान 15 युवतियां और 4 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने मौके से एक संचालक को भी गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि सेंटर संचालक हर महीने 35 हजार रुपये चौथ के रूप में दे रहा था। इस घटना ने संरक्षण और रिश्वतखोरी को लेकर पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कृष्णा नगर और बैंक कॉलोनी से गिरफ़्तारी पहला छापा कृष्णा नगर चौराहा के पास स्थित ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून पर मारा गया। यहां से युवक-युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इसके बाद बैंक कॉलोनी स्थित हेवन स्पा सेंटर से भी कई युवक-युवती पकड़े गए। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान मिला, जिससे साबित हुआ कि यहां लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था।