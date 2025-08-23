मेरी खबरें
    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 08:05:41 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 08:05:41 AM (IST)
    स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, UP पुलिस ने छापामार कर 15 युवतियां और चार युवक पकड़े
    UP News: मथुरा में कृष्णा नगर चौराहा के समीप स्पा सेंटर से युवक-युवतियों को पकड़कर ले जाती पुलिस।

    1. मथुरा स्पा सेंटर में देह व्यापार।
    2. पुलिस छापेमारी में 15 युवतियां गिरफ्तार।
    3. संचालकों से चौथ वसूली का खुलासा।

    डिजिटल डेस्क: मथुरा में पुलिस ने शुक्रवार शाम दो स्पा सेंटरों पर छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा (Sex Racket Busted In Mathura) किया। कार्रवाई के दौरान 15 युवतियां और 4 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने मौके से एक संचालक को भी गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि सेंटर संचालक हर महीने 35 हजार रुपये चौथ के रूप में दे रहा था। इस घटना ने संरक्षण और रिश्वतखोरी को लेकर पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    कृष्णा नगर और बैंक कॉलोनी से गिरफ़्तारी

    पहला छापा कृष्णा नगर चौराहा के पास स्थित ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून पर मारा गया। यहां से युवक-युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इसके बाद बैंक कॉलोनी स्थित हेवन स्पा सेंटर से भी कई युवक-युवती पकड़े गए। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान मिला, जिससे साबित हुआ कि यहां लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था।

    रिश्वतखोरी का खुलासा

    छापेमारी के दौरान पुलिस को एक मोबाइल संदेश मिला, जिसमें दिल्ली में बैठे संचालक ने अपने कर्मचारी को पुलिस के एक विंग के लिए 30 हजार की जगह 35 हजार रुपये देने के निर्देश दिए थे। इससे स्पष्ट हुआ कि स्पा सेंटर हर महीने 35 हजार रुपये चौथ देकर संचालित किए जा रहे थे।

    स्थानीय लोगों की आशंका सही निकली

    आसपास के दुकानदारों ने बताया कि यहां लंबे समय से युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता था। उन्हें शक था कि गलत काम हो रहा है, लेकिन शिकायत करने से डरते थे। सूत्रों के अनुसार, पहले भी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई टाल दी गई।

    पुलिस जांच में और खुलासों की उम्मीद

    एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मोबाइल की जांच की जा रही है और यदि संरक्षण या रिश्वतखोरी का मामला साबित होता है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों का कहना है कि शहर में और भी कई स्पा सेंटर इसी धंधे में शामिल हो सकते हैं। गहनता से जांच होने पर बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है।

