'कौन हो तुम?' पूछने पर जवाब ‘तुम्हारे शहर का SSP’ सुनते ही शराबियों की उड़ी नींद, गिलास-बोतल छोड़कर...

डिजिटल डेस्क: मंगलवार की देर शाम पुलिस लाइन के सामने स्थित तस्वीर महल क्षेत्र में उस समय खलबली मच गई, जब SSP नीरज कुमार जादौन ने सादे कपड़ों में शराब के ठेके पर अचानक छापा मार दिया। उन्हें शिकायत मिली थी कि ठेके की गैलरी में खुलेआम शराब पी जा रही है। SSP उस समय अपने बेटे को लेकर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास से लौट रहे थे और फैमिली कार में थे, इसलिए उनके साथ स्काट भी मौजूद नहीं था।

करीब साढ़े सात बजे SSP की गाड़ी जैसे ही पुलिस लाइन के सामने रुकी, वे सीधे ठेके की गैलरी की ओर बढ़ गए। वहां टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास में पैग भरे हुए थे। यह दृश्य देखते ही SSP का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत टेबल पर रखी सभी बोतलें और गिलास जमीन पर फेंक दिए। वहां मौजूद शराब पी रहे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि सामने खड़े व्यक्ति SSP हैं। वे उलटे SSP से ही पूछ बैठे—“कौन हो तुम?” इस पर SSP नीरज जादौन ने शांत स्वर में जवाब दिया “एसएसपी।”