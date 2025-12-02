मेरी खबरें
    Cough Syrup Case: बाहुबली के संरक्षण में चल रहा था कफ सीरप रैकेट, दूसरा मास्टरमाइंड आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार

    Cough Syrup Smuggling Case: फेंसेडिल कफ सीरप तस्करी कांड में यूपी एसटीएफ ने मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। लंबे समय से कोडीन युक्त कफ सीरप तस्करी में सक्रिय और बाहुबली संरक्षण में काम कर रहे आरोपित आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सोमवार को ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:59:49 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:59:49 PM (IST)
    फेंसेडिल कफ सीरप का दूसरा मास्टरमाइंड एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार (File Photo)

    HighLights

    1. STF ने आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया
    2. बाहुबली संरक्षण में कफ सीरप तस्करी का नेटवर्क
    3. कारोबार दो हजार करोड़ से अधिक का खुलासा

    डिजिटल डेस्क: फेंसेडिल कफ सीरप तस्करी मामले (Cough Syrup Smuggling Case) में यूपी STF को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। कोडीन युक्त कफ सीरप तस्करी में शामिल आरोपित आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। आलोक के खिलाफ सोमवार को ही लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। वह लंबे समय से राज्य में कफ सीरप की अवैध तस्करी में संलिप्त था और एक बाहुबली के संरक्षण में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के साथ मिलकर काम कर रहा था।

    एसटीएफ ने सोमवार को पूर्वांचल के कई इलाकों में उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। जांच के दौरान कुछ समय के लिए उसकी लोकेशन जौनपुर में एक बाहुबली के घर के आसपास मिली। बताया जा रहा है कि बाहुबली के संरक्षण में आने के बाद आलोक ने कुछ ही वर्षों में कफ सीरप की तस्करी से मोटी धनराशि कमाई।


    इस गिरोह के प्रमुख शुभम जायसवाल पहले ही दुबई भाग चुका है। उसके पिता को भी थाईलैंड जाने की कोशिश के दौरान बीते दिनों कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इसी कारण एसटीएफ आलोक के खिलाफ एलओसी जारी कराने की तैयारी कर रही है।

