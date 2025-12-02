मेरी खबरें
    सुहागरात पर बल्ब लाने निकला दूल्हा हुआ 'गायब'... 5 दिन बाद मिला, पूछताछ में बताई हैरान करने वाली बात

    UP News: मेरठ के सरधना कस्बे में सुहागरात पर अचानक लापता हुए दूल्हे का मामला पांच दिनों तक रहस्य बना रहा। निकाह के तुरंत बाद दूल्हा बल्ब लाने के बहाने निकला और वापस नहीं लौटा। परिजन परेशान, पुलिस सतर्क और खोज अभियान तेज हो गया। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने कई जगह छानबीन की और आखिरकार दूल्हा हरिद्वार में सुरक्षित मिला।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 02:57:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 02:57:23 PM (IST)
    UP News: सुहागरात पर गायब दूल्हा हरिद्वार में मिला।

    HighLights

    1. CCTV फुटेज से गंगनहर पर अंतिम लोकेशन मिली
    2. पुलिस ने गंगनहर में सर्च अभियान भी चलाया
    3. पैसे खत्म होने पर दो दिन भूखा रहा युवक

    डिजिटल डेस्क: मेरठ जिले के सरधना कस्बे में सुहागरात पर दूल्हे का गायब होना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था। यह मामला बुधवार को उस समय सामने आया जब मुहल्ला ऊंचापुर निवासी सईद का पुत्र मोहसीन उर्फ मोनू निकाह के कुछ ही घंटों बाद अचानक लापता हो गया। मोहसीन की शादी खतौली निवासी युवती से हुई थी। रात करीब एक बजे दुल्हन से उसने बल्ब लाने की बात कही और कमरे से बाहर निकला, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

    स्वजन ने जब उसे आसपास ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी खंगाले। दौराला गंगनहर पुल पर लगे एक कैमरे में मोहसीन रात एक बजकर 42 मिनट पर दिखाई दिया। इस आधार पर पुलिस ने गंगनहर में खोज अभियान भी चलाया, जिसके लिए रविवार तक पीएसी के गोताखोरों की मदद ली गई।


    इसी बीच सोमवार को मामले में नया मोड़ आया। मोहसीन ने अपने परिवार के मोबाइल नंबर पर फोन किया और बताया कि वह हरिद्वार में है। सूचना मिलते ही पुलिस हरिद्वार रवाना हुई और वहां से उसे सकुशल बरामद कर लिया।

    प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार पूछताछ में मोहसीन ने बताया कि निकाह के बाद उसे अचानक बैचेनी महसूस होने लगी। इसी बेचैनी के कारण वह गुरुवार सुबह नानू पुल से बस पकड़कर हरिद्वार चला गया। वहां वह एक होटल में रुका, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास रखे पैसे खत्म हो गए। रुपये न होने के कारण वह दो दिन तक भूखा रहा। इसी मजबूरी में उसने रविवार को अपने पिता को फोन किया, लेकिन नंबर बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो सका।

    बाद में दोबारा प्रयास करने पर संपर्क हुआ और उसकी लोकेशन परिवार को मिल सकी। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे स्वजन के हवाले कर दिया।

