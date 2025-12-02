सुहागरात पर बल्ब लाने निकला दूल्हा हुआ 'गायब'... 5 दिन बाद मिला, पूछताछ में बताई हैरान करने वाली बात

डिजिटल डेस्क: मेरठ जिले के सरधना कस्बे में सुहागरात पर दूल्हे का गायब होना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था। यह मामला बुधवार को उस समय सामने आया जब मुहल्ला ऊंचापुर निवासी सईद का पुत्र मोहसीन उर्फ मोनू निकाह के कुछ ही घंटों बाद अचानक लापता हो गया। मोहसीन की शादी खतौली निवासी युवती से हुई थी। रात करीब एक बजे दुल्हन से उसने बल्ब लाने की बात कही और कमरे से बाहर निकला, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

स्वजन ने जब उसे आसपास ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी खंगाले। दौराला गंगनहर पुल पर लगे एक कैमरे में मोहसीन रात एक बजकर 42 मिनट पर दिखाई दिया। इस आधार पर पुलिस ने गंगनहर में खोज अभियान भी चलाया, जिसके लिए रविवार तक पीएसी के गोताखोरों की मदद ली गई।