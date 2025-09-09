मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Supreme Court के आदेश से UP के 50 हजार शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें, TET परीक्षा में आवेदन भी नहीं कर सकेंगे

    Supreme Court Order on TET Exam: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश के हजारों कार्यरत शिक्षकों (Teachers) की चिंता बढ़ गई है। अदालत ने पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। न्यूनतम योग्यता पूरी न कर पाने वाले शिक्षक अब परीक्षा में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 12:14:25 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 12:31:23 PM (IST)
    Supreme Court के आदेश से UP के 50 हजार शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें, TET परीक्षा में आवेदन भी नहीं कर सकेंगे
    Supreme Court के नए ऑर्डर से TET परीक्षा में आवेदन ही नहीं कर सकेंगे 50 हजार शिक्षक

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षक परेशान
    2. TET में आवेदन से वंचित होंगे हजारों टीचर
    3. न्यूनतम योग्यता न होने से बढ़ीं मुश्किलें

    एजेंसी, लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Oreder On Teachers) के ताज़ा आदेश से उत्तर-प्रदेश के हजारों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SC ने पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जो न्यूनतम योग्यता के अभाव में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।

    naidunia_image

    शिक्षक संगठनों के अनुसार, करीब 50 हजार से अधिक कार्यरत शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे। इनमें पांच श्रेणियों के शिक्षक प्रमुख रूप से शामिल हैं—

    1. वर्ष 2000 से पहले नियुक्त शिक्षक,

    2. स्नातक में कम अंक प्राप्त करने वाले,

    3. बीएड धारक व विशिष्ट BTC नियुक्त शिक्षक,

    4. मृतक आश्रित नियुक्त शिक्षक,

    5. डीपीएड और बीपीएड धारक शिक्षक।

    वर्ष 2000 से पहले नियुक्त शिक्षक, स्नातक में कम अंक पाने वाले, बीएड धारक व विशिष्ट BTC (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) नियुक्तियां, मृतक आश्रित नियुक्त शिक्षक व डीपीएड (डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन) व बीपीएड (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) शिक्षक इन कैटेगरी में शामिल हैं।

    कई शिक्षक नहीं कर पाएंगे आवेदन

    कई कार्यरत शिक्षक न तो BTC धारक हैं और न ही स्नातक में न्यूनतम अंकों की शर्त पूरी कर पाते हैं। ऐसे में, वे आवेदन करने से भी वंचित हो जाएंगे।

    प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठन इस फैसले से चिंतित हैं और सरकार से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। संगठनों ने कहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन नए नियमों के चलते उनका भविष्य अधर में लटक सकता है। कई संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उठाने की तैयारी कर रहे हैं।

    इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए- शिक्षक नेता

    शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए और कार्यरत शिक्षकों को राहत देने के लिए विशेष प्रावधान बनाने चाहिए। अन्यथा, हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी और शिक्षा व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.