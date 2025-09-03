मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP के पूर्व मंत्री के रामचरित मानस पर विवादित बयान पर कई धाराओं में केस दर्ज

    UP Crime: रामचरित मानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा वकील अशोक कुमार की याचिका पर दर्ज हुआ। मौर्य पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और समाज में वैमनस्य फैलाने के आरोप लगे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 07:51:48 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 08:48:41 AM (IST)
    UP के पूर्व मंत्री के रामचरित मानस पर विवादित बयान पर कई धाराओं में केस दर्ज
    UP Crime: स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू

    HighLights

    1. रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी का मामला
    2. कोर्ट आदेश पर मौर्य के खिलाफ एफआईआर
    3. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

    एजेंसी, लखनऊ: रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई है। मामला वकील अशोक कुमार द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर आधारित है।

    हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत

    चेतगंज के रंगियामहाल निवासी वकील अशोक कुमार ने अपनी याचिका में बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया। उनके इस कथन से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अशोक कुमार के अनुसार, इस विवादित बयान से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलने की संभावना है।

    याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान इंटरनेट मीडिया और समाचार चैनलों के जरिए देश और विदेश में तेजी से प्रसारित हुआ। इसके कारण हिंदू समाज में गहरी नाराजगी उत्पन्न हुई है।

    इन धाराओं पर केस दर्ज

    अदालत ने वकील के तर्कों को स्वीकार करते हुए कैंट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 298, 504, 505(2) और 153(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

    यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर रहा है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

    यह भी पढ़ें- UP Crime: 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन पर बवाल, पीड़िता के पिता को कत्ल की धमकी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.