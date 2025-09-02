UP Crime: 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन पर बवाल, पीड़िता के पिता को कत्ल की धमकी

डिजिटल डेस्क: वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय हिंदू बच्ची के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता के पिता ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कोनिया निवासी निहाल तीन माह पहले उनकी बेटी को अपने घर से उठा ले गया। इसके बाद से वह लापता थी।

पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी का पता लगाने के बाद जब वे निहाल के घर पहुंचे तो वहां मौजूद निहाल, उसके पिता शरीफ, भाई लालू और अन्य परिवारजन ने उन्हें धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने कहा “तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और मौलवी से निकाह भी करवा दिया गया है। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।”