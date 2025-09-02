मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Crime: 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन पर बवाल, पीड़िता के पिता को कत्ल की धमकी

    UP Crime Religion Conversation: वाराणसी के आदमपुर में 12 वर्षीय हिंदू बच्ची के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बच्ची को वापस लेने पहुंचे पिता को भीड़ ने घेरकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने निहाल, उसके पिता और भाई समेत तीन नामजद व एक अज्ञात पर केस दर्ज किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 09:26:48 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 09:26:48 AM (IST)
    UP Crime: 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन पर बवाल, पीड़िता के पिता को कत्ल की धमकी
    UP Crime: वाराणसी में धर्म परिवर्तन विवाद

    HighLights

    1. वाराणसी में बच्ची का अपहरण विवाद
    2. पिता को भीड़ ने दी जान से धमकी
    3. किशोरी के धर्म परिवर्तन का आरोप

    डिजिटल डेस्क: वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय हिंदू बच्ची के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता के पिता ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कोनिया निवासी निहाल तीन माह पहले उनकी बेटी को अपने घर से उठा ले गया। इसके बाद से वह लापता थी।

    पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी का पता लगाने के बाद जब वे निहाल के घर पहुंचे तो वहां मौजूद निहाल, उसके पिता शरीफ, भाई लालू और अन्य परिवारजन ने उन्हें धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने कहा “तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और मौलवी से निकाह भी करवा दिया गया है। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।”

    पीड़िता के पिता को कत्ल की धमकी

    पिता ने जब विरोध किया तो मोहल्ले के करीब 200 लोगों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने धमकी दी कि यदि बेटी को ले जाने की कोशिश की तो कत्ल कर दिया जाएगा। भयभीत पिता वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे।

    पिता का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी चौकी कज्जाकपुरा और थाना आदमपुर पुलिस को दी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से गुहार लगाई। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निहाल, उसके पिता शरीफ, भाई लालू और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    घटना से क्षेत्र में तनाव

    इस घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। पीड़ित परिवार ने बच्ची की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और जांच तेज कर दी गई है। आरोपी परिवार की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पिता का कहना है कि उन्हें केवल बेटी को वापस चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। वहीं, इस घटना ने वाराणसी के आदमपुर इलाके में communal तनाव बढ़ा दिया है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

    यह भी पढ़ें- UP में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, बिजली गिरी...घर-खेत डूबे; रेल यातायात प्रभावित

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.