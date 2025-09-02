UP Crime: 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन पर बवाल, पीड़िता के पिता को कत्ल की धमकी

डिजिटल डेस्क: वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय हिंदू बच्ची के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता के पिता ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कोनिया निवासी निहाल तीन माह पहले उनकी बेटी को अपने घर से उठा ले गया। इसके बाद से वह लापता थी।
पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी का पता लगाने के बाद जब वे निहाल के घर पहुंचे तो वहां मौजूद निहाल, उसके पिता शरीफ, भाई लालू और अन्य परिवारजन ने उन्हें धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने कहा “तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और मौलवी से निकाह भी करवा दिया गया है। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।”
पिता ने जब विरोध किया तो मोहल्ले के करीब 200 लोगों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने धमकी दी कि यदि बेटी को ले जाने की कोशिश की तो कत्ल कर दिया जाएगा। भयभीत पिता वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे।
पिता का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी चौकी कज्जाकपुरा और थाना आदमपुर पुलिस को दी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से गुहार लगाई। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निहाल, उसके पिता शरीफ, भाई लालू और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। पीड़ित परिवार ने बच्ची की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और जांच तेज कर दी गई है। आरोपी परिवार की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पिता का कहना है कि उन्हें केवल बेटी को वापस चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। वहीं, इस घटना ने वाराणसी के आदमपुर इलाके में communal तनाव बढ़ा दिया है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
