    UP में सबसे ज्यादा कमाई करते हैं ये 5 जिले... नक्शे से हटे तो लगेगा बड़ा झटका

    UP Top 5 GDP Cities: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा उन जिलों से आता है, जहां फैक्ट्रियों की भरमार है। राज्य की जीडीपी (GDP) में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले टॉप 5 जिलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 04:27:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 04:28:47 PM (IST)
    1. यूपी की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा।
    2. यूपी का सबसे ज्यादा GDP वाला जिला।
    3. जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य।

    नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा उन जिलों से आता है जहां फैक्ट्रियों की भरमार है, बड़ी कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं या फिर निर्यात का स्तर ऊंचा है। राज्य की जीडीपी (GDP) में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले टॉप 5 जिलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं।

    उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जीडीपी के लिहाज से तीसरे स्थान पर आता है। राज्य के 75 जिले इसमें अपनी-अपनी हिस्सेदारी देते हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन-से जिले हैं जो सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं और यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं।

    यूपी का सबसे ज्यादा GDP वाला जिला कौन?

    अर्थ एवं संख्या विभाग के वित्त वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी जीडीपी 1,35,320.81 करोड़ रुपये रही।

    यूपी के टॉप 5 GDP वाले जिले

    1. गौतमबुद्ध नगर (Noida GDP) - 1,35,320.81 करोड़ रुपये

    2. आगरा (Agra GDP) - 62,025.23 करोड़ रुपये

    3. लखनऊ (Lucknow GDP) - 61,193.63 करोड़ रुपये

    4. प्रयागराज (Prayagraj GDP) - 58,489.58 करोड़ रुपये

    5. मेरठ (Meerut GDP) - 51,211.86 करोड़ रुपये

    आगरा की GDP

    यूपी के दूसरे नंबर पर आता है आगरा, जिसकी पहचान पर्यटन और उद्योग दोनों से है। वित्त वर्ष 2020-21 में आगरा की जीडीपी 62,025.23 करोड़ रुपये रही।

    लखनऊ की GDP

    राजधानी लखनऊ प्रशासनिक और कारोबारी दोनों दृष्टि से अहम है। इसकी जीडीपी 61,193.63 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जिससे यह यूपी का तीसरा सबसे बड़ा जिला बनता है।

    प्रयागराज की GDP

    संगम नगरी प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देती है। यहां की जीडीपी 58,489.58 करोड़ रुपये रही।

    मेरठ की GDP

    खेल उद्योग और कारोबार के लिए मशहूर मेरठ जीडीपी के लिहाज से पांचवे स्थान पर है। 2020-21 में मेरठ की जीडीपी 51,211.86 करोड़ रुपये रही।

