Train Cancelled: भयंकर बारिश का असर रेलवे पर, यूपी से जाने वाली कई ट्रेनें 30 सितंबर तक कैंसिल, देखें लिस्ट

ब्यूरो, लखनऊ। हाल ही में माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान आए भूस्खलन और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में आई भयंकर बाढ़ ने रेलवे यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप रेलवे ने जम्मूतवी की ओर जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने और कुछ को शार्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।

दरअसल, कठुआ-माधोपुर सेक्शन में डाउन लाइन पर स्थित पुल संख्या 17 भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। यह पुल जम्मू मार्ग की एक अहम कड़ी है, और इसके खराब हो जाने से ट्रेन संचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। सुरक्षा कारणों से रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 69 ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है, जबकि 34 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस फैसले का असर पूरे उत्तर भारत के यात्रियों पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से माता वैष्णो देवी जा रहे थे या जम्मू से जुड़े अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने वाले थे।

यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

लखनऊ से चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस सहित कई अन्य प्रमुख ट्रेनों को इस अस्थायी निरस्तीकरण सूची में शामिल किया गया है। इसके चलते वाराणसी, पटना, हावड़ा, गाजीपुर, सियालदह, गुवाहाटी और पूर्वोत्तर भारत से आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने सभी प्रभावित यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन से ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।

पूरी तरह से निरस्त की गई ट्रेनें और उनकी अवधि

12355 पटना-जम्मूतवी अर्चना एक्सप्रेस-2 से 30 सितंबर

12356 जम्मूतवी-पटना अर्चना एक्सप्रेस-3 से 28 सितंबर

14611 गाजीपुर सिटी-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस-5 से 26 सितंबर

14612 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा -गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस-4 से 25 सितंबर

इन स्टेशनों पर निरस्त होंगी यह ट्रेनें

12237 वाराणसी-जम्मूतवी बेगमपुरा एक्सप्रेस -जालंधर कैंट-2 से 30 सितंबर

12238 जम्मूतवी-वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस-जम्मूतवी से जालंधर कैंट-2 से 30 सितंबर

12331 हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरी एक्सप्रेस -सहारनपुर-5 से 16 सितंबर

12332 जम्मूतवी-हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस-जम्मूतवी से सहारनपुर-4 से 18 सितंबर

15097 अमरनाथ एक्सप्रेस -अंबाला कैंट -4 से 25 सितंबर

12588 अमरनाथ एक्सप्रेस जम्मूतवी से अंबाला-6 से 27 सितंबर

12587 अमरनाथ एक्सप्रेस -अंबाला कैँट-8 से 29 सितंबर

15098 अमरनाथ एक्सप्रेस -अंबाला कैंट -2 से 30 सितंबर

22317 सियालदह-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस -लुधियाना-8 से 29 सितंबर

22318 जम्मूतवी-सियालदह हमसफर एक्सप्रेस -जम्मूतवी से लुधियाना-3 से 24 सितंबर

15651 लोहित एक्सप्रेस -सहारनपुर-8 से 29 सितंबर

15652 लोहित एक्सप्रेस -जम्मूतवी से सहारनपुर-3 से 24 सितंबर

15653 अमरनाथ एक्सप्रेस -सहारनपुर -3 से 24 सितंबर

15654 अमरनाथ एक्सप्रेस -जम्मूतवी से सहारनपुर-5 से 26 सितंबर