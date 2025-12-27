Unnao Rape Case: 'अब दाने-दाने को मोहताज है मेरा परिवार', कुलदीप सेंगर की सजा रुकने पर पीड़िता का छलका दर्द

डिजिटल डेस्क। उन्नाव के माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद अपनी बेबसी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता का परिवार न केवल सुरक्षा, बल्कि अब दाने-दाने को मोहताज हो गया है। पीड़िता ने अपनी स्थिति बयां करते हुए बताया कि 23 दिसंबर को उसके पति को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा है।

पीड़िता ने बताया कि मकान मालिक ने घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर मकान मालिक को हार्ट अटैक तक आ गया। दूध वाले और दुकानदार के करीब 30-35 हजार रुपये बकाया हैं। बच्चों के लिए दूध तक का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें मकान देने को तैयार नहीं है।