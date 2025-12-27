'पेट कम कर लूंगा, बस दोस्ती कर लो', दारोगा की अजीबोगरीब डिमांड से थाने में हंगामा, महिला सिपाही ने खोली पोल

डिजिटल डेस्क। आगरा के लोहामंडी सर्किल के एक थाने से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला सिपाही ने थाने के ही एक आशिक मिजाज दारोगा पर प्रताड़ना और असुरक्षा के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक ओर सरकार 'मिशन शक्ति' के जरिए महिला सुरक्षा के बड़े दावे कर रही है, वहीं पुलिस विभाग के भीतर ही महिला सिपाही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।

पीड़ित महिला सिपाही सीसीटीएनएस (CCTNS) का काम देखती है। आरोप है कि थाने में तैनात एक दारोगा उस पर लगातार नजर रखता था कि वह किससे बात करती है और कहां जाती है। हद तो तब हो गई जब दारोगा ने महिला सिपाही के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया। दारोगा ने यहां तक कहा कि वह अपना पेट कम कर लेगा और यदि सिपाही उसकी बात मान लेगी, तो उसकी ड्यूटी बिना किसी परेशानी के आराम से चलती रहेगी। बात ना मानने पर उसने ड्यूटी के दौरान परेशान करने की धमकी भी दी।