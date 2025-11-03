UP की राजधानी लखनऊ में चल रहे 111 अवैध मदरसे... छांगुर केस के बाद भी सरकार नहीं ले रही सबक

डिजिटल डेस्क: लखनऊ में सैकड़ों मतांतरण कराने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क के खुलासे के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पुराने लखनऊ में आज भी 111 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। यह स्थिति तब है जब शासन स्तर से बार-बार ऐसे मदरसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन को इन मदरसों की जानकारी है। दरअसल, दो वर्ष पूर्व नेपाल सीमा से सटे जिलों में मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद सरकार ने व्यापक जांच के आदेश दिए थे। इसके तहत लखनऊ प्रशासन ने 200 से अधिक मदरसों की जांच की थी। जिला प्रशासन, पुलिस और मदरसा बोर्ड की संयुक्त टीम ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए थे।

जांच रिपोर्ट में सामने आया कि लखनऊ में कुल 99 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें 19 अनुदानित मदरसे हैं। इसके अलावा 111 मदरसे बिना किसी पंजीकरण के धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थाओं से फंडिंग मिलने की बात भी सामने आई। जांच के दौरान टीम को इन मदरसों की आय-व्यय का कोई स्पष्ट ब्योरा नहीं मिला। कई मदरसों के संचालक यह नहीं बता सके कि वहां कितने बच्चे पढ़ते हैं। जो रजिस्टर दिखाए गए, उनमें दर्ज छात्रों के पते भी अधूरे पाए गए। अधिकांश बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, जबकि सामान्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था।