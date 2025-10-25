UP Accident: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट खाई में गिरी, 16 घायल... जिरही मंदिर से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा

डिजिटल डेस्क: सोनभद्र जिले के जुगैल थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा (UP Road Accidnet) हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 20 में से 16 लोग घायल हो गए, जबकि 13 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दर्दनाक घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु जिरही देवी मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे।

जिरही देवी मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु जानकारी के अनुसार, जुगैल थाना क्षेत्र के जमुअल गांव निवासी इसरावती का बेटा विजेंद्र मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। मजदूरी के दौरान उसका बायां हाथ मशीन में फंसने से बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी उंगलियां कट गई थीं। जब वह घर लौटा तो परिवार ने मन्नत मानी कि यदि उसका हाथ सही हो गया तो पूरा परिवार जिरही देवी मंदिर में दर्शन करने जाएगा और बकरे की बलि देगा।

इसी मन्नत को पूरा करने के लिए शुक्रवार को परिवार और गांव के लोग- बच्चन, मेटी, अमृत, रामलाल, रीना, विमली, अंकिता, नीतू, अमरावती, नागेंद्र, शिवानी, प्रीति, उर्मिला, भुटाले, सत्यम, भुनेश्वर, ममता और कौलेश्वरी आदि एक पिकअप पर सवार होकर जिरही देवी मंदिर गए थे। पिकअप को अमरेश अग्रहरि चला रहा था। दिन में दर्शन और पूजन के बाद सभी श्रद्धालु रात करीब नौ बजे घर लौट रहे थे। 13 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया जैसे ही वाहन नेवारी-जुगैल मार्ग पर भीतरी गांव के जंगल वाले ढलान क्षेत्र में पहुंचा, ड्राइवर का नियंत्रण वाहन से हट गया। पिकअप अनियंत्रित होकर तीन से चार बार पलटते हुए लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।