कौन होगा UP BJP का नया अध्यक्ष? नामांकन आज, कई दिग्गज नेताओं के नाम रेस में आगे

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष(UP BJP president election) पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार और रविवार को होने वाले इस चुनाव(BJP Pradesh Adhyaksh Chunav) के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई है। कुल 464 मतदाता इसमें शामिल हैं, जिनमें पांच सांसद, 26 विधायक, आठ विधान परिषद सदस्य और 425 प्रांतीय परिषद सदस्य व जिलाध्यक्ष शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े(Vinod Tawde) की मौजूदगी में शनिवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नामांकन के बाद प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। भाजपा के 17वें प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा रविवार 14 दिसंबर को की जाएगी। इसी बीच राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष शुक्रवार को अचानक लखनऊ पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद देर रात दिल्ली लौट गए।

चुनाव कार्यक्रम हुआ जारी प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने बताया कि शनिवार 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 3 से 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 4 से 5 बजे तक नाम वापसी का समय तय किया गया है। यह प्रक्रिया भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संपन्न होगी। रविवार 14 दिसंबर को जरूरत पड़ने पर मतदान कराया जाएगा और उसी दिन केंद्रीय चुनाव अधिकारी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। मतदान की व्यवस्था डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित डॉ. आंबेडकर सभागार में की गई है। इससे पहले प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और प्रक्रिया को समयबद्ध व संविधान सम्मत बताया।