    UP Board Exam 2026 Revised Timetable: यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की समय सारिणी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बोर्ड के अनुसार, यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा केंद्रों की संख्या कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 02:29:13 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 02:37:07 PM (IST)
    UP Board Revised Datesheet: यूपी बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में संशोधन, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के हिंदी और संस्कृत पेपर की तिथि बदली
    UP Board ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की संशोधित समय सारिणी जारी की है।

    HighLights

    1. हिंदी परीक्षा अब अलग-अलग पालियों में।
    2. छात्रों की सुविधा हेतु किया गया बदलाव।
    3. नई संशोधित समय सारिणी वेबसाइट पर जारी।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारिणी (UP Borad 2026 Date Sheet Time Table) में संशोधन किया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना और परीक्षा केंद्रों की संख्या कम करना है।

    पहले घोषित समय सारिणी के अनुसार, इंटरमीडिएट की संस्कृत परीक्षा 20 फरवरी की पहली पाली में और अंग्रेजी परीक्षा उसी दिन दूसरी पाली में प्रस्तावित थी। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनके दोनों विषय संस्कृत और अंग्रेजी थे, जिससे उन्हें एक ही दिन दोनों पालियों में परीक्षा देनी पड़ती। इस स्थिति में विद्यार्थियों को दूसरे विषय की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था।


    छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड ने बड़ा निर्णय लेते हुए अब संस्कृत की परीक्षा 20 फरवरी के स्थान पर 12 मार्च को दूसरी पाली में आयोजित करने की घोषणा की है। जबकि अंग्रेजी की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 20 फरवरी की दूसरी पाली में ही होगी।

    इसके साथ ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षाओं में भी बदलाव किया गया है। पहले 18 फरवरी को हाईस्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी परीक्षा पहली और दूसरी दोनों पालियों में आयोजित होनी थी, जबकि इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी और हिंदी विषय की परीक्षा भी उसी दिन दो पालियों में थी।

    अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, हाईस्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी परीक्षा 18 फरवरी की पहली पाली में और इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी एवं हिंदी विषय की परीक्षा उसी दिन दूसरी पाली में होगी। इस बदलाव से परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी आएगी और छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

    यूपी बोर्ड ने बताया कि अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथि और पाली में ही आयोजित की जाएंगी। नई संशोधित समय सारिणी मंगलवार को जारी कर दी गई है और इसे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

