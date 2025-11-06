UP में बेटियों के विवाह में अब सरकार निभाएगी “कन्यादान” का फर्ज, श्रमिक परिवारों को मिलेगी ₹85,000 रुपये की सहायता राशि

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है ताकि उनकी बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक चिंता के संपन्न हो सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ हैं और उनकी बेटियों के विवाह में सहायता देना सरकार का “कन्यादान” निभाने जैसा मानवीय दायित्व है। सरकार की यह पहल न केवल सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक भी है।

राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित “कन्या विवाह सहायता योजना” के अंतर्गत अब सामान्य विवाह के लिए ₹65,000, अंतरजातीय विवाह के लिए ₹75,000 और सामूहिक विवाह के लिए ₹85,000 प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आयोजन की व्यवस्थाओं हेतु ₹15,000 अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक होंगे लाभान्वित बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 18,94,797 आवेदनों पर ₹6,336.61 करोड़ की धनराशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित की जा चुकी है।श्रम विभाग और बोर्ड सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी श्रमिक परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन की समुचित व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जाएगी।