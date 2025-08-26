UP Crime: कलयुगी बेटे ने सोते पिता को उतारा मौत के घाट, फावड़े से दिया घटना को अंजाम

डिजिटल डेस्क: प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र के हथिगवां थाना क्षेत्र के बटैआ परसीपुर गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक घटना हुई। यहां 50 वर्षीय विनोद कुमार मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामसुंदर मिश्र, अपने घर के बरामदे में तख्त पर सो रहे थे। इसी दौरान उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ मिश्रा, जो अक्सर पिता से नाराज रहता था, रात करीब दो बजे फावड़ा लेकर पहुंचा और सोते हुए पिता पर हमला कर दिया।
हमले से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विनोद को इलाज के लिए CHC कुंडा भेजा, लेकिन चिकित्सकों ने सुबह करीब चार बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूछताछ की और मामले की विस्तृत जानकारी ली। थानाध्यक्ष नंदलाल सिंह ने बताया कि आरोपी बेटे सिद्धार्थ मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल तहरीर का इंतजार है और मामले की गहन जांच की जा रही है।
इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। स्थानीय लोग इस सनसनीखेज हत्या को लेकर स्तब्ध हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
