UP Crime: कलयुगी बेटे ने सोते पिता को उतारा मौत के घाट, फावड़े से दिया घटना को अंजाम

डिजिटल डेस्क: प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र के हथिगवां थाना क्षेत्र के बटैआ परसीपुर गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक घटना हुई। यहां 50 वर्षीय विनोद कुमार मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामसुंदर मिश्र, अपने घर के बरामदे में तख्त पर सो रहे थे। इसी दौरान उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ मिश्रा, जो अक्सर पिता से नाराज रहता था, रात करीब दो बजे फावड़ा लेकर पहुंचा और सोते हुए पिता पर हमला कर दिया।

हमले से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विनोद को इलाज के लिए CHC कुंडा भेजा, लेकिन चिकित्सकों ने सुबह करीब चार बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।