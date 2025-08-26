मेरी खबरें
    UP Crime News: प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की जा रही है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 10:59:54 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 01:00:31 PM (IST)
    UP Crime: कलयुगी बेटे ने सोते पिता को उतारा मौत के घाट, फावड़े से दिया घटना को अंजाम
    घटना की जानकारी को लेकर बेटी से बात करते अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय।

    HighLights

    1. सोते पिता की फावड़े से निर्मम हत्या
    2. आरोपी बेटा पुलिस हिरासत में
    3. पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण

    डिजिटल डेस्क: प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र के हथिगवां थाना क्षेत्र के बटैआ परसीपुर गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक घटना हुई। यहां 50 वर्षीय विनोद कुमार मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामसुंदर मिश्र, अपने घर के बरामदे में तख्त पर सो रहे थे। इसी दौरान उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ मिश्रा, जो अक्सर पिता से नाराज रहता था, रात करीब दो बजे फावड़ा लेकर पहुंचा और सोते हुए पिता पर हमला कर दिया।

    हमले से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विनोद को इलाज के लिए CHC कुंडा भेजा, लेकिन चिकित्सकों ने सुबह करीब चार बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    आरोपी बेटा पुलिस हिरासत में

    घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूछताछ की और मामले की विस्तृत जानकारी ली। थानाध्यक्ष नंदलाल सिंह ने बताया कि आरोपी बेटे सिद्धार्थ मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल तहरीर का इंतजार है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

    इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। स्थानीय लोग इस सनसनीखेज हत्या को लेकर स्तब्ध हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है।

