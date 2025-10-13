UP Crime: सोशल मीडिया पोस्ट बनी मौत का कारण, मुस्लिम युवती की फोटो डालने पर हिंदू युवक का बेरहमी से रेता गला

डिजिटल डेस्क, अलीगढ़: अलीगढ़ जिले के जवां ब्लॉक क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवती की तस्वीर पोस्ट करने के कारण 19 वर्षीय युवक करन की हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के परिवार के आठ सदस्यों ने मिलकर करन को बेरहमी से मार डाला।

इंस्टाग्राम पर मुस्लिम युवती की तस्वीर की पोस्ट सूत्रों के अनुसार, करन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवती की तस्वीर पोस्ट की थी, जिससे युवती के परिवार को आपत्ति थी। इसी को लेकर शनिवार रात उसका विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि करन नोएडा में मजदूरी करता था और शनिवार की रात करीब नौ बजे अपने घर आया था।

इसी बीच पास ही रहने वाली मुस्लिम महिला अमीना की तबीयत खराब हो गई। मानवता के नाते करन उसे किराए की वैन से एक निजी अस्पताल लेकर गया। वहां इलाज कराने के बाद रात करीब 11 बजे अमीना को उसके घर छोड़ने गया। जब वह वापस लौट रहा था, तभी युवती का भाई असद और उसके साथियों ने उसे रास्ते में रोक लिया। ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रेता गला असद और अन्य आरोपितों ने करन को पास के एक खंडहर मकान में खींच लिया। वहां उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। जब मोहल्ले के लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे।