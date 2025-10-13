UP Crime: सोशल मीडिया पोस्ट बनी मौत का कारण, मुस्लिम युवती की फोटो डालने पर हिंदू युवक का बेरहमी से रेता गला

डिजिटल डेस्क, अलीगढ़: अलीगढ़ जिले के जवां ब्लॉक क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवती की तस्वीर पोस्ट करने के कारण 19 वर्षीय युवक करन की हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के परिवार के आठ सदस्यों ने मिलकर करन को बेरहमी से मार डाला।
सूत्रों के अनुसार, करन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवती की तस्वीर पोस्ट की थी, जिससे युवती के परिवार को आपत्ति थी। इसी को लेकर शनिवार रात उसका विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि करन नोएडा में मजदूरी करता था और शनिवार की रात करीब नौ बजे अपने घर आया था।
इसी बीच पास ही रहने वाली मुस्लिम महिला अमीना की तबीयत खराब हो गई। मानवता के नाते करन उसे किराए की वैन से एक निजी अस्पताल लेकर गया। वहां इलाज कराने के बाद रात करीब 11 बजे अमीना को उसके घर छोड़ने गया। जब वह वापस लौट रहा था, तभी युवती का भाई असद और उसके साथियों ने उसे रास्ते में रोक लिया।
असद और अन्य आरोपितों ने करन को पास के एक खंडहर मकान में खींच लिया। वहां उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। जब मोहल्ले के लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे।
बताया जा रहा है कि हत्या के बाद मुख्य आरोपी असद खून से सने हाथों में चाकू लेकर थाने पहुंच गया। उसने पुलिस से कहा कि उसे भीड़ से बचाया जाए। वहीं, अन्य सात आरोपी घर में छिपे हुए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपितों की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने शव को थाने के सामने रखकर कार्रवाई की मांग की और अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने सख्ती दिखाकर आधे घंटे में जाम खुलवाया।
मृतक के परिजनों की ओर से करन की मां महारानी देवी ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने सभी आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
SSP नीरज जादौन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि करन ने इंस्टाग्राम पर युवती की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसको लेकर विवाद था। इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई। पुलिस ने आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है।