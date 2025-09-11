मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी में वन विभाग के श्रमिकों की बढ़ी सैलरी, 3200 कर्मचारियों को अब मिलेंगे इतने पैसे

    उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने 2013 से पहले कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों का वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। लगभग 3200 श्रमिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहले इन्हें केवल 252 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय लागू किया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 05:46:10 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 05:46:10 AM (IST)
    यूपी में वन विभाग के श्रमिकों की बढ़ी सैलरी, 3200 कर्मचारियों को अब मिलेंगे इतने पैसे
    यूपी में वन विभाग के श्रमिकों की बढ़ी सैलरी

    HighLights

    1. 2013 से पहले कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को अब मिलेगा 18 हजार मासिक वेतन।
    2. 3200 श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ, पहले मिलते थे 252 रुपये प्रतिदिन।
    3. हाई कोर्ट आदेश के बाद वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से लागू किया फैसला।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों को अब बड़ी राहत मिली है। विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2013 से पहले से कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। यह कदम हाई कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है।

    केवल 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर कर रहे थे काम

    राज्यभर में लगभग 3200 दैनिक वेतन भोगी इस निर्णय का सीधा लाभ उठाएंगे। बुधवार को वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से संशोधित वेतन का भुगतान किया जाए। अब तक ये श्रमिक केवल 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम कर रहे थे, जिससे उनकी आय बहुत सीमित थी। नए प्रावधान से उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी।

    18 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाए

    मुख्य वन संरक्षक एचवी गिरीश को इस निर्णय का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि ये श्रमिक पौधारोपण अभियान समेत विभिन्न कार्यों में लंबे समय से लगे हुए हैं। सभी वन प्रभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उनके यहां कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाए। इस फैसले से न केवल श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य में वन संरक्षण और पौधारोपण से जुड़े अभियानों को भी मजबूती मिलेगी।

    इसे भी पढ़ें... यूपी में मिली ग्वालियर से अपहृत 3 साल की राधा, नि:संतान बेटी को देने के लिए उठा ले गई थी महिला

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.