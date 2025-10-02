मेरी खबरें
    UP के राज्यकर्मियों और पेंशनरों को दिया तोहफा... मिलेगा बोनस और बढ़ा महंगाई भत्ता

    केंद्र सरकार की तरह अब यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता (डीए/डीआर) बढ़ाने का तोहफा देने जा रही है। इस फैसले से 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस और करीब 28 लाख राज्यकर्मियों व पेंशनरों को बढ़े डीए-डीआर का लाभ मिलेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 05:07:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 05:07:20 AM (IST)
    HighLights

    1. 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस, अधिकतम राशि करीब 7,000 रुपये।
    2. 16 लाख राज्यकर्मी और शिक्षक 55% से बढ़कर 58% डीए का लाभ पाएंगे।
    3. 12 लाख पेंशनरों को भी बढ़ी हुई डीआर का फायदा मिलेगा, जुलाई से लागू।

    एजेंसी, लखनऊ। केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और डीए वृद्धि का लाभ देने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने की तैयारी में है। दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को बोनस और बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलने की घोषणा होने की संभावना है। पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) की दर भी बढ़ाई जाएगी।

    14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस

    राज्य में अराजपत्रित, वर्कचार्ज और दैनिक वेतन भोगी लगभग 14.82 लाख कर्मचारी बोनस पाने के हकदार होंगे। अनुमान है कि अधिकतम बोनस राशि लगभग 7,000 रुपये तक होगी। इससे सरकार के खजाने पर करीब 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

    16 लाख राज्यकर्मी और शिक्षक होंगे लाभान्वित

    सातवें वेतनमान से आच्छादित लगभग 16 लाख राज्यकर्मी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए डीए की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, जिससे उन्हें एकमुश्त बकाया डीए भी मिलेगा।

    पेंशनरों को भी राहत

    करीब 12 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में भी परंपरा के अनुसार वृद्धि की घोषणा बाद में की जाएगी।

    त्योहारी सीजन में मिलेगी राहत

    डीए और बोनस की यह घोषणा त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब को राहत देगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल राज्यकर्मियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी बल्कि त्योहारों पर बाजार में भी रौनक आएगी।

