UP के राज्यकर्मियों और पेंशनरों को दिया तोहफा... मिलेगा बोनस और बढ़ा महंगाई भत्ता

एजेंसी, लखनऊ। केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और डीए वृद्धि का लाभ देने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने की तैयारी में है। दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को बोनस और बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलने की घोषणा होने की संभावना है। पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) की दर भी बढ़ाई जाएगी।

राज्य में अराजपत्रित, वर्कचार्ज और दैनिक वेतन भोगी लगभग 14.82 लाख कर्मचारी बोनस पाने के हकदार होंगे। अनुमान है कि अधिकतम बोनस राशि लगभग 7,000 रुपये तक होगी। इससे सरकार के खजाने पर करीब 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

16 लाख राज्यकर्मी और शिक्षक होंगे लाभान्वित

सातवें वेतनमान से आच्छादित लगभग 16 लाख राज्यकर्मी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए डीए की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, जिससे उन्हें एकमुश्त बकाया डीए भी मिलेगा।

पेंशनरों को भी राहत

करीब 12 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में भी परंपरा के अनुसार वृद्धि की घोषणा बाद में की जाएगी।

त्योहारी सीजन में मिलेगी राहत

डीए और बोनस की यह घोषणा त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब को राहत देगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल राज्यकर्मियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी बल्कि त्योहारों पर बाजार में भी रौनक आएगी।

