PET परीक्षा के लिए यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, चलेंगी 11 हजार बसें और स्पेशल ट्रेनें

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को देखते हुए सरकार ने परीक्षार्थियों की आवाजाही के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं। 25 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए परिवहन निगम 11 हजार बसें चलाएगा, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा।
रेलवे ने भी अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखीमपुर और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। साथ ही, लखनऊ स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेन रैक रिजर्व रखे जाएंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर चलाया जाएगा। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।
लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPSF) की टुकड़ी तैनात की जाएगी। स्टेशन पर सुरक्षा जांच और निगरानी को मजबूत किया गया है। बस स्टैंड पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम और अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त की गई है।
अभ्यर्थियों के इंतज़ार और यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए बस अड्डों पर पीने के पानी, बैठने की जगह और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। रेलवे भी अभ्यर्थियों को सुगमता से टिकट उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलेगा और 25 कर्मचारियों को मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकट बिक्री की जिम्मेदारी दी जाएगी।
उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली और सुलतानपुर स्टेशनों पर भी विशेष इंतज़ाम किए हैं। मेडिकल टीमों की तैनाती के साथ-साथ उद्घोषणा प्रणाली को बेहतर किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को समय पर सही जानकारी मिल सके।
इसे भी पढ़ें... बरेली में साइबर गिरोह का भंडाफोड़... ठगों के पाकिस्तान से लिंक उजागर, ट्रांसफर करते थे पैसे