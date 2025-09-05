मेरी खबरें
    PET परीक्षा के लिए यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, चलेंगी 11 हजार बसें और स्पेशल ट्रेनें

    पीईटी परीक्षा (6–7 सितंबर) के लिए यूपी सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। परिवहन निगम 11 हजार बसें चलाएगा, जबकि रेलवे स्पेशल ट्रेनें और रिजर्व रैक उपलब्ध कराएगा। सुरक्षा, कंट्रोल रूम, टिकटिंग और यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 06:10:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 07:32:18 AM (IST)
    HighLights

    1. पीईटी परीक्षा के लिए यूपी परिवहन निगम 11 हजार बसें चलाएगा।
    2. लखीमपुर और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें और रिजर्व रैक।
    3. पानी, बैठने और टिकटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को देखते हुए सरकार ने परीक्षार्थियों की आवाजाही के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं। 25 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए परिवहन निगम 11 हजार बसें चलाएगा, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा।

    स्पेशल ट्रेनें और रिजर्व रैक तैयार

    रेलवे ने भी अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखीमपुर और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। साथ ही, लखनऊ स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेन रैक रिजर्व रखे जाएंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर चलाया जाएगा। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।

    सुरक्षा और नियंत्रण व्यवस्था

    लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPSF) की टुकड़ी तैनात की जाएगी। स्टेशन पर सुरक्षा जांच और निगरानी को मजबूत किया गया है। बस स्टैंड पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम और अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त की गई है।

    सुविधाओं पर भी खास ध्यान

    अभ्यर्थियों के इंतज़ार और यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए बस अड्डों पर पीने के पानी, बैठने की जगह और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। रेलवे भी अभ्यर्थियों को सुगमता से टिकट उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलेगा और 25 कर्मचारियों को मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकट बिक्री की जिम्मेदारी दी जाएगी।

    रेलवे मंडल स्तर की तैयारियां

    उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली और सुलतानपुर स्टेशनों पर भी विशेष इंतज़ाम किए हैं। मेडिकल टीमों की तैनाती के साथ-साथ उद्घोषणा प्रणाली को बेहतर किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को समय पर सही जानकारी मिल सके।

