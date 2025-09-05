PET परीक्षा के लिए यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, चलेंगी 11 हजार बसें और स्पेशल ट्रेनें

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को देखते हुए सरकार ने परीक्षार्थियों की आवाजाही के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं। 25 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए परिवहन निगम 11 हजार बसें चलाएगा, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा।

स्पेशल ट्रेनें और रिजर्व रैक तैयार रेलवे ने भी अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखीमपुर और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। साथ ही, लखनऊ स्टेशन पर दो स्पेशल ट्रेन रैक रिजर्व रखे जाएंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर चलाया जाएगा। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।