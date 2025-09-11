मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी सरकार ने बढ़ाई कन्या विवाह सहायता योजना राशि, बेटियों को अब मिलेंगे 1 लाख रुपये

    उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना (Kanya Vivah Sahayta Yojana) में बड़ा बदलाव किया है। अब सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 82 हजार रुपये थी। यह लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों को मिलेगा, बशर्ते 11 जोड़ों का विवाह एक साथ हो।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 06:07:19 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 06:07:19 AM (IST)
    यूपी सरकार ने बढ़ाई कन्या विवाह सहायता योजना राशि, बेटियों को अब मिलेंगे 1 लाख रुपये
    यूपी सरकार ने बढ़ाई कन्या विवाह सहायता योजना राशि

    HighLights

    1. सामूहिक विवाह में प्रति जोड़ा सहायता राशि 82 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।
    2. केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों को मिलेगा लाभ।
    3. योजना का लाभ तभी, जब एक बार में कम से कम 11 जोड़ों का विवाह हो।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह सहायता योजना (Kanya Vivah Sahayta Yojana) से जुड़ी बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। अब सामूहिक विवाह होने की स्थिति में प्रति जोड़े को 82 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।

    कुल राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी

    इससे पहले योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़े को 65,000 रुपये नकद दिए जाते थे। वर-वधू की पोशाक के लिए 10,000 रुपये और आयोजनकर्ता को प्रति जोड़ा 7,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब यह कुल राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।

    कम से कम 11 जोड़ों का विवाह होना आवश्यक

    श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका विवाह सामूहिक रूप से आयोजित होगा। शर्त के अनुसार, एक बार में कम से कम 11 जोड़ों का विवाह होना आवश्यक है। इस बदलाव से गरीब और श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा। साथ ही सामूहिक विवाह की परंपरा को भी और मजबूती मिलेगी।

    इसे भी पढ़ें... यूपी में वन विभाग के श्रमिकों की बढ़ी सैलरी, 3200 कर्मचारियों को अब मिलेंगे इतने पैसे

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.