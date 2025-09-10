UP Rule Change: भूमि आवंटन नियमों में बदलाव, राजस्व संहिता संशोधन से अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पट्टा

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार भूमि आवंटन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव (UP Land Allotment Rule Change) करने की तैयारी कर रही है। अब भूमिहीन व्यक्ति को कृषि भूमि का पट्टा अधिकतम एक एकड़ तक ही मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में किसी व्यक्ति को 3.113 एकड़ तक भूमि पट्टे पर मिल सकती है।

क्या कहते हैं मौजूदा नियम राजस्व संहिता-2006 की धारा-125 के तहत भूमिहीनों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास पहले से मौजूद जमीन को ध्यान में रखते हुए कुल 1.26 हेक्टेयर (3.113 एकड़) तक भूमि प्रदान की जा सकती है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से कुछ जमीन है, तो उसे उतनी ही अतिरिक्त जमीन आवंटित की जाती है, जिससे कुल योग 3.113 एकड़ से अधिक न हो।