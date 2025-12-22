UP स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बूस्ट, अनुपूरक बजट में सरकार ने खोले खजाने, स्वास्थ्य के लिए 1500 करोड़ जारी
Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 08:28:35 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 08:28:35 PM (IST)
UP स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बूस्ट।
HighLights
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 300 करोड़ आवंटित
- लंबित मेडिकल दावों के निपटारे के लिए 1200 करोड़ जारी
- अस्पतालों को समय पर भुगतान से मरीजों को मिलेगी राहत
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम नागरिकों को किफायती इलाज मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए हाल ही में पेश किए गए अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारी-भरकम धनराशि आवंटित की गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लंबित चिकित्सा दावों (Medical Claims) का निपटारा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है।
आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: 300 करोड़ का प्रावधान
सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की है।
- किसे मिलेगा लाभ: यह योजना उन परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की मुख्य 'आयुष्मान भारत योजना' में पंजीकृत होने से छूट गए थे।
- सुविधा: इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निश्शुल्क कैशलेस इलाज मिलता है। बजट की इस नई व्यवस्था से अस्पतालों के दावों का समय पर भुगतान होगा, जिससे मरीजों के इलाज में कोई बाधा नहीं आएगी।
नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन: लंबित दावों के लिए 1200 करोड़
आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- केंद्र-राज्य भागीदारी: इस मिशन के तहत होने वाले कुल खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- उद्देश्य: इस राशि का उपयोग अस्पतालों के लंबे समय से लंबित (Pending) बिलों के भुगतान के लिए किया जाएगा। इससे निजी और सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों का भरोसा योजना पर बना रहेगा और वे अधिक उत्साह के साथ मरीजों को सेवाएं दे सकेंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प: NRHM को मिले 765 करोड़
ग्रामीण भारत को शहरों के समान स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 765.05 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- समान स्वास्थ्य अधिकार: इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा।
- गुणवत्ता और सामर्थ्य: सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी वही गुणवत्तापूर्ण और किफायती इलाज मिले जो बड़े शहरों के अस्पतालों में उपलब्ध है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी।