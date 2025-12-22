UP स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बूस्ट, अनुपूरक बजट में सरकार ने खोले खजाने, स्वास्थ्य के लिए 1500 करोड़ जारी

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम नागरिकों को किफायती इलाज मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए हाल ही में पेश किए गए अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारी-भरकम धनराशि आवंटित की गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लंबित चिकित्सा दावों (Medical Claims) का निपटारा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है।