यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू, 22 को पेश होगा अनुपूरक बजट

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही उसी दिन वंदे मातरम् पर सदन में पांच घंटे तक चर्चा प्रस्तावित है।

सत्र से पहले गुरुवार को विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कई अहम विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई थी। सभी दलों के सहयोग से तार्किक और तथ्यपरक बहस के जरिए जनसमस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा सकता है।

सीएम ने क्या कहा मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन जन आकांक्षाओं को सामने रखने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। इस सत्र में विधेयकों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेगी और हर सवाल का सकारात्मक उत्तर देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सत्र में विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर 27 घंटे तक चर्चा हुई, जो देश में एक मिसाल है। इस विषय पर प्रदेशभर से 98 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं और आईआईटी कानपुर के सहयोग से विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इस चर्चा को पुस्तक का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।