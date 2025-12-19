मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 09:36:06 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 09:36:06 AM (IST)
    यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू, 22 को पेश होगा अनुपूरक बजट
    उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है
    2. इस सत्र के दौरान 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा
    3. सत्र से पहले गुरुवार को विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही उसी दिन वंदे मातरम् पर सदन में पांच घंटे तक चर्चा प्रस्तावित है।

    सत्र से पहले गुरुवार को विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कई अहम विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई थी। सभी दलों के सहयोग से तार्किक और तथ्यपरक बहस के जरिए जनसमस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा सकता है।


    सीएम ने क्या कहा

    मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन जन आकांक्षाओं को सामने रखने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। इस सत्र में विधेयकों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेगी और हर सवाल का सकारात्मक उत्तर देगी।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सत्र में विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर 27 घंटे तक चर्चा हुई, जो देश में एक मिसाल है। इस विषय पर प्रदेशभर से 98 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं और आईआईटी कानपुर के सहयोग से विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इस चर्चा को पुस्तक का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

    एसआईआर अभियान शुरू किया

    योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करने के लिए एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़कर लोकतंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।

    संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सदन का सुचारू संचालन पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही संभव है। सरकार संवेदनशील है और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संज्ञान लेती रही है।

    बैठक में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, अपना दल (सोनेलाल) के राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सिंह बालियान, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद व रमेश सिंह, कांग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना’, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विनोद सरोज और बसपा के उमाशंकर सिंह ने सदन की कार्यवाही में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

    शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम

    कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के पहले दिन शुक्रवार को दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। इसके बाद 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और वंदे मातरम् पर पांच घंटे की चर्चा होगी। 23 और 24 दिसंबर को विधायी कार्य और अन्य चर्चाएं होंगी।

