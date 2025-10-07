मेरी खबरें
    बेटे ने की माता-पिता और पत्नी की हत्या... वजह जानकर हर कोई हैरान; चौथी पत्नी ने किया खौफनाक खुलासा

    UP Murder Crime: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और पत्नी की हत्या कर दी। करोड़पति बनने के सपने में डूबे विशाल सिंघल ने ये खौफनाक कारनामा किया। चौथी पत्नी श्रेया की सूझबूझ से यह भयावह साजिश उजागर हुई, जिसने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 04:00:24 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 04:00:24 PM (IST)
    UP Murder Crime: पुलिस गिरफ्त में आरोपी

    1. बीमा क्लेम के लिए पारिवारिक हत्याएं
    2. चौथी पत्नी ने खोला खौफनाक सच
    3. पुलिस की लापरवाही से बंद हुए केस

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। यहां मेरठ जिले के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल ने करोड़पति बनने के लालच में अपनी मां, पिता और पहली पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसका मकसद था- बीमा की मोटी रकम हासिल करना। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी मौतों को उसने दुर्घटनाओं का रूप दिया, जिससे पुलिस और बीमा कंपनियां दोनों धोखा खा गईं।

    बीमा का जाल और लालच की कहानी

    पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 से ही विशाल ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 60 से अधिक बीमा पॉलिसियां ली थीं। इनकी कुल कीमत करीब 50 करोड़ रुपये थी। सभी पॉलिसियों में लाभार्थी खुद विशाल था। उसने फर्जी दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र तैयार किए। बीमा क्लेम पाने के लिए उसने अपनी मां, पिता और पत्नी की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की।

    पहली हत्या: मां प्रभा देवी

    वर्ष 2017 में विशाल ने अपनी मां प्रभा देवी को बाइक से हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र ले जाते समय सड़क दुर्घटना का नाटक रचा। असल में, उसने भारी वस्तु से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसे सामान्य हादसा मान लिया और केस बंद कर दिया। विशाल को करीब 80 लाख रुपये का क्लेम मिला।

    दूसरी हत्या: पत्नी एकता सिंघल

    साल 2020 में विशाल की पहली पत्नी एकता सिंघल की मौत को दिल का दौरा बताया गया। लेकिन पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। एकता के नाम पर भी कई बीमा पॉलिसियां थीं, जिनसे विशाल को लाखों रुपये का फायदा हुआ।

    तीसरी हत्या: पिता मुकेश चंद सिंघल

    वर्ष 2024 में विशाल ने अपने पिता की हत्या की साजिश रची। उसने गढ़मुक्तेश्वर में अज्ञात वाहन से टक्कर का मामला दर्ज कराया, जबकि असल में अस्पताल में गला दबाकर उनकी हत्या की। पिता के नाम पर 64 बीमा पॉलिसियां थीं, जिनका क्लेम लगभग 39 करोड़ रुपये था। दो पॉलिसियों से 50 लाख रुपये पहले ही प्राप्त हो चुके थे।

    ऐसे हुआ सच्चाई का खुलासा

    विशाल की चौथी पत्नी श्रेया ने घर में पुराने दस्तावेज देखे तो उसे शक हुआ। उसने पाया कि विशाल उसे भी पॉलिसी साइन कराने के लिए दबाव डाल रहा था। डरते हुए उसने संभल पुलिस को सूचना दी। जांच में जब पुरानी फाइलें खोली गईं, तो तीनों मौतों का सच सामने आया। पुलिस ने 29 सितंबर 2024 को मोदी नगर रोड से विशाल और उसके साथी सतीश कुमार को गिरफ्तार किया।

    पुलिस की लापरवाही और नई जांच

    पहले पुलिस ने दुर्घटना की धाराओं में केस दर्ज कर मामले बंद कर दिए थे। अब एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देश पर सभी मामलों की दोबारा जांच हो रही है। हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की जा रही है। पुलिस टीम फरार आरोपियों दो अस्पताल कर्मचारियों और शादी कराने वाली महिला की तलाश में छापेमारी कर रही है।

