बेटे ने की माता-पिता और पत्नी की हत्या... वजह जानकर हर कोई हैरान; चौथी पत्नी ने किया खौफनाक खुलासा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। यहां मेरठ जिले के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल ने करोड़पति बनने के लालच में अपनी मां, पिता और पहली पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसका मकसद था- बीमा की मोटी रकम हासिल करना। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी मौतों को उसने दुर्घटनाओं का रूप दिया, जिससे पुलिस और बीमा कंपनियां दोनों धोखा खा गईं।

बीमा का जाल और लालच की कहानी पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 से ही विशाल ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 60 से अधिक बीमा पॉलिसियां ली थीं। इनकी कुल कीमत करीब 50 करोड़ रुपये थी। सभी पॉलिसियों में लाभार्थी खुद विशाल था। उसने फर्जी दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र तैयार किए। बीमा क्लेम पाने के लिए उसने अपनी मां, पिता और पत्नी की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की।

पहली हत्या: मां प्रभा देवी वर्ष 2017 में विशाल ने अपनी मां प्रभा देवी को बाइक से हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र ले जाते समय सड़क दुर्घटना का नाटक रचा। असल में, उसने भारी वस्तु से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसे सामान्य हादसा मान लिया और केस बंद कर दिया। विशाल को करीब 80 लाख रुपये का क्लेम मिला। दूसरी हत्या: पत्नी एकता सिंघल साल 2020 में विशाल की पहली पत्नी एकता सिंघल की मौत को दिल का दौरा बताया गया। लेकिन पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। एकता के नाम पर भी कई बीमा पॉलिसियां थीं, जिनसे विशाल को लाखों रुपये का फायदा हुआ।