    दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को मौत हो गई। वह परिवार के साथ आलमबाग के ओम नगर में रहते थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे।

    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 04:01:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 04:01:04 AM (IST)
    UP News: संदिग्ध परिस्थितियों में ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर की मौत
    ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर की मौत

    1. दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में थे कार्यरत
    2. पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं, विसरा सुरक्षित

    एजेंसी, लखनऊ। दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को मौत हो गई। वह परिवार के साथ आलमबाग के ओम नगर में रहते थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। विसरा सुरक्षित किया गया है।

    पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं

    आलमबाग इंस्पेक्टर एससी सरोज के मुताबिक आकाशदीप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिल्ली में इंजीनियर थे। भाई अनुराग ने बताया कि आकाशदीप ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर भी थे। कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर आए थे। मंगलवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर के मुताबिक, पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं।


    छह महीने पहले हुआ था विवाह

    घटना की जानकारी दिल्ली स्थित उनके कार्यालय पर भी दी गई है। पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। परिवारजन के मुताबिक छह महीने पहले ही आकाशदीप का विवाह हुआ था। पत्नी भी दिल्ली में एक बैंक में कार्यरत हैं। परिवार के मुताबिक आकाशदीप बीते कई वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल के मिशन से जुड़े थे।

