UP News: संदिग्ध परिस्थितियों में ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर की मौत

एजेंसी, लखनऊ। दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को मौत हो गई। वह परिवार के साथ आलमबाग के ओम नगर में रहते थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। विसरा सुरक्षित किया गया है।

पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं आलमबाग इंस्पेक्टर एससी सरोज के मुताबिक आकाशदीप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिल्ली में इंजीनियर थे। भाई अनुराग ने बताया कि आकाशदीप ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर भी थे। कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर आए थे। मंगलवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर के मुताबिक, पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं।