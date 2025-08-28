27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले पर CM Mohan Yadav... लड़ाई मिल-बैठकर साथ लड़ें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन में कहा कि सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए गंभीर है। खुले दिल से सर्वदलीय बैठक करने को तैयार हैं। हम तो कहते हैं, आओ हम इस मुद्दे पर मिल बैठकर के एक साथ लड़े। बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11 होने जा रही है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा आदि दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

'हम 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं' दरअसल, प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के अपने-अपने दावे रहे हैं। दोनों दल खुद को ओबीसी का हितैषी बताते हुए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। इसी में नई पहल करते हुए सरकार ने बैठक बुलाई है। बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हम 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं। इस कारण हम सब मिल-बैठकर बात करें।