    चलती ट्रेन में पटाखा फोड़ने से मची भगदड़, एक युवक की मौत; अमृत भारत एक्सप्रेस में बड़ा हादसा

    UP News: अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पटाखा फोड़ने की लापरवाही एक युवक की मौत का कारण बन गई। ट्रेन में जुगाड़ से बनी ‘पटास बंदूक’ से पटाखा फोड़ने के बाद युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने दो यात्रियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 09:46:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 09:52:54 AM (IST)
    चलती ट्रेन में पटाखा फोड़ने से मची भगदड़, एक युवक की मौत; अमृत भारत एक्सप्रेस में बड़ा हादसा
    ट्रेन में पटाखा फोड़ने से युवक की मौत।

    1. ट्रेन में पटाखा फोड़ने से युवक की मौत।
    2. अमृत भारत एक्सप्रेस में बड़ा हादसा।
    3. दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया।

    डिजिटल डेस्क, गोरखपुर/बस्ती। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पटाखा फोड़ने की लापरवाही एक युवक की मौत का कारण बन गई। ट्रेन में जुगाड़ से बनी ‘पटास बंदूक’ से पटाखा फोड़ने के बाद युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के बाद पुलिस ने दो यात्रियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच में ट्रेन के अंदर पटाखा फोड़ने की पुष्टि भी हुई है और पुलिस ने पटास बंदूक बरामद कर ली है।

    आनंद विहार-दरभंगा एक्सप्रेस में हुआ हादसा

    यह हादसा आनंद विहार-दरभंगा (15558) अमृत भारत एक्सप्रेस में हुआ। मृतक की पहचान बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाठौल गांव निवासी रितूराज ठाकुर के रूप में हुई है। वह छठ पर्व मनाने के लिए दिल्ली से दरभंगा जा रहा था। बुधवार सुबह गौर रेलवे स्टेशन के पास उसका शव ट्रैक के किनारे मिला।


    पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ केस

    रितूराज के पिता बब्बन जी ठाकुर की शिकायत पर जीआरपी बस्ती ने दो यात्रियों - अमृत यादव उर्फ माझी कुमार और रीतू राज राय (दोनों निवासी सीतामढ़ी, बिहार) - के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

    शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपित ट्रेन के कोच S-9 में सवार थे और उनके पास जुगाड़ से बनी पटास बंदूक और पटाखे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने पटाखा फोड़ा, जिससे धमाका हुआ और दरवाजे के पास बैठे रितूराज ट्रेन से नीचे गिर गए।

    पटास बंदूक और वीडियो मिला सबूत

    पुलिस जांच में ट्रेन के अंदर पटाखा फोड़ने की पुष्टि हुई है। ओवरब्रिज के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी गई थी। यात्रियों ने बताया कि कोच के अंदर धमाका हुआ था, जिसके बाद अफरातफरी मच गई।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पटास बंदूक बरामद की। बताया गया कि विस्फोट के दौरान एक आरोपित का हाथ और कपड़ा भी जल गया था। दोनों के मोबाइल फोन से पटाखा फोड़ने का वीडियो भी मिला है, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है।

    जांच में जुटी पुलिस

    जीआरपी इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि घटना की पूरी छानबीन की जा रही है। दोनों आरोपितों की भूमिका की जांच हो रही है। फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

