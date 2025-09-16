मेरी खबरें
    यूपी में इस महीने से होगी 22,605 कॉन्स्टेबल की भर्ती, पुलिस भर्ती कैलेंडर जारी, देखें पूरी लिस्ट

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आखिरकार यूपी पुलिस भर्ती कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह राहत और उत्साह की खबर है। कैलेंडर के अनुसार, सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू होगी, जिसमें 22,605 कॉन्स्टेबल पद शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 05:10:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 05:10:58 PM (IST)
    यूपी में इस महीने से होगी 22,605 कॉन्स्टेबल की भर्ती

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आखिरकार यूपी पुलिस भर्ती कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह राहत और उत्साह की खबर है। कैलेंडर के अनुसार, सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू होगी, जिसमें 22,605 कॉन्स्टेबल पद शामिल हैं।

    यूपी पुलिस भर्ती कैलेंडर 2025

    यूपी पुलिस भर्ती कैलेंडर 2025 एक संरचित योजना है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की अधिसूचना, लिखित परीक्षा की संभावित तिथियां और रिक्तियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख है।

    यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30,000 नए पुलिस पद सृजित करने की घोषणा की थी। इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित हो गया है कि भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध रहेंगी और उन्हें असमंजस का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    भर्ती की प्रमुख विशेषताएं

    कैलेंडर में पुलिस विभाग के अलग-अलग वर्गों में कई पदों पर भर्ती का उल्लेख है। इनमें सबसे बड़ा आकर्षण 22,605 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती है, जिसकी प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू होगी। पारंपरिक रूप से कॉन्स्टेबल भर्ती सबसे प्रतिस्पर्धी मानी जाती है, इसलिए इस बार भी भारी संख्या में आवेदन आने की संभावना है।

    22,605 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती – नवंबर 2025

    सबसे बहुप्रतीक्षित भर्ती में सिविल पुलिस, पीएसी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर और माउंटेड पुलिस के पद शामिल हैं।

    आवेदन का रुझान और प्रतियोगिता

    हाल की उपनिरीक्षक भर्ती में 4,543 पदों के लिए 15.75 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें 11.66 लाख पुरुष और 4.09 लाख महिला उम्मीदवार थे।

    यह आंकड़े बताते हैं कि 22,605 कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन संख्या 20 लाख से भी अधिक हो सकती है। ऐसे में प्रतियोगिता बेहद कड़ी होगी और केवल नियमित व स्मार्ट तैयारी से ही सफलता मिल सकेगी।

    इस साल होंगी 30,000 से अधिक भर्तियां

    यूपी पुलिस भर्ती कैलेंडर 2025 में कुल 30,000 से अधिक पदों की भर्ती की घोषणा की गई है। इनमें 22,605 कॉन्स्टेबल पदों के अलावा उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद भी शामिल हैं। यह बड़े पैमाने पर भर्ती राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में अहम कदम है।

